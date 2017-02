Nächsten Samstag steht der Kostümball in der Köhlerhalle. Heute gibt’s dazu ein Gewinnspiel.

Kempen. Die Narren zählen quasi schon die Stunden. Am kommenden Wochenende erreicht die Session ihren Höhepunkt. In Kempen ist das natürlich der Rosenmontagszug mit 99 teilnehmenden Wagen und Gruppen. Aber auch auf den Kostümball „Alle Narren unter einem Hut“ freuen sich bestimmt schon viele Jecken. Am Nelkensamstag beginnt die 42. Auflage der großen Party um 20 Uhr in der Köhlerhalle. Der eine oder andere Karnevalist dürfte in diesem Jahr noch ein bisschen mehr Engagement ins Feiern legen. Schließlich ist weiterhin offen, ob es die letzte Karnevalsparty in der Tennishalle am Schmeddersweg ist. Über den Hintergrund hat die WZ schon berichtet: Murat Altinok, seit 2013 Inhaber von Sporthotel und Köhlerhalle, hat sich noch nicht zur Zukunft der Anlage geäußert. Fest steht jedenfalls, dass die „KK Freizeit“ GmbH nicht als Pächter der Tennishalle weitermachen wird. Nach Informationen des Flüsterers waren die Pachtforderungen des Inhabers wohl ziemlich überzogen. Noch ist aber alles offen. Die Jecken sollten nächste Woche einfach mal so richtig feiern – ist ja Karneval!

Im Vorverkauf gibt’s noch Karten

Karten für die Sause gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen. Das sind unter anderem Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10, der Self-Markt, Otto-Schott-Straße 8, Blumen van der Bloemen, An Steinen 8, und die Kempener Volksbank, Burgstraße 8. Im Vorverkauf kostet eine Karte 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. An dieser wird es noch mindestens 100 Karten geben. Insgesamt dürfen 3100 Jecke in die Halle. Früher war die Party stets ausverkauft. In den vergangenen beiden Jahren gab es eine leichte „Delle“: Da waren jeweils „nur“ 2500 Narren in der Köhlerhalle.

Flüsterer wünscht viel Glück

Und weil der Flüsterer tief im Herzen auch ein echter Jeck ist, haut er heute aber mal so richtig einen ’raus: In Kooperation mit dem Kempener Karnevalsverein (KKV) verlost die WZ zehnmal zwei Karten für die XXL-Party am nächsten Samstag. Was müssen Sie dafür tun? Sie müssen heute unter Tel. 01379/885014 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie viele Besucher passen beim Kostümball in die Köhlerhalle? Die zehn Gewinner werden unter den richtigen Antwortgebern ausgelost. Viel Glück und ein dreifaches „Kempen Helau“!

Feuerwehr freut sich über Spende

Es ist schon gute Tradition, dass die Provinzial-Versicherung den Feuerwehren in der Region Spenden zukommen lässt. Auch nun gab es wieder einen Termin zur Scheckübergabe. Der Kempener Geschäftsstellenbetreiber Christian Alberts machte den Verantwortlichen der Kempener Feuerwehr mit einer Spende in Höhe von 3500 Euro eine Freude.

Kinder lernen Orgel kennen

Eine wahre Freude war auch der Besuch einiger Kinder in der Kempener Paterskirche. Im Rahmen des Patenkinder-Projektes der Stadt Kempen durften fünf Kinder hinter die Kulissen der König-Orgel in der Paterskirche blicken. Wie viele Pfeifen hat die Orgel? Wie kommen denn eigentlich die Töne aus dem Instrument? Ist es schwierig, eine Orgel zu spielen? Diese und andere Fragen konnte die bekannte Kempener Organistin Ute Gremmel-Geuchen den kleinen Musikinteressierten beantworten. Das Patenkinder-Projekt steht unter der Leitung der Freiwilligenagentur. Mithilfe des Projektes soll die Chancengleichheit gefördert werden. Ehrenamtler übernehmen die Patenrolle und unternehmen mit den Kindern verschiedene Dinge. So gab es schon Besuche bei der Feuerwehr – und eben jetzt in der Paterskirche. Weitere Infos gibt es bei der Freiwilligenagentur: dienstags oder freitags von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 02152/917 379.

Ausstellung im Rathaus-Foyer

Zum Schluss noch ein Kultur-Tipp: „Kunst umsonst“ gibt es wieder einmal im Foyer des Rathauses. Die Stadt stellt ihren Eingangsbereich den Künstlern Marion Witt und José Kamper als Ausstellungsfläche zur Verfügung. Die Beiden widmen sich in ihren Arbeiten dem Thema Kopf, wobei nicht das Porträt im Vordergrund steht. Zu sehen sind Werke in Aquarell, Tusche und Öl oder Pastell. Beide Maler sind seit rund 20 Jahren aktiv. Weitergebildet haben sie sich auf mehreren Reisen ins Ausland. Die Ausstellung wird am Montag eröffnet und ist bis zum 17. März im Rathaus am Buttermarkt 1 zu sehen.