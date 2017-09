In der Sendung geht es um die Schwerkraft. Wie gut Lara, ihr Vater Duc und ihr Cousin waren, ist noch geheim.

Kempen/München. Bei der TV-Sendung 1, 2 oder 3 treten schon seit 40 Jahren Kinder gegeneinander an, hüpfen über die Ratefelder und testen so ihr Wissen. Am 10. Dezember 1977 fiel der Startschuss, damals mit Moderator Michael Schanze. Zum runden Geburtstag gibt es nun eine ganze Jubiläumswoche – und eine Kempener Familie wird dabei sein.

Duc, Lara und Thien Bui sind nach München gefahren, um dort gegen zwei andere Familien-Teams anzutreten. „Das war die Idee meiner Tochter“, berichtet Vater Duc Bui. Eigentlich wollte sie gerne bei der TV-Sendung „Klein gegen Groß“ im Ersten dabei sein.

Kamerateam kam zur „Homestory“ nach Kempen

Aber dann kam der Anruf, ob sie sich nicht vorstellen könnten, bei „1, 2 oder 3“ mitzumachen. Denn dort wurde ein internationales Team gesucht und Familie Bui hat Wurzeln in Vietnam. „Meine Frau und ich kommen gebürtig aus Vietnam. Wir sind als Kinder hierhergekommen. Lara ist hier geboren“, erzählt Duc Bui (47). Die Zehnjährige besucht das Gymnasium Thomaeum.

Vater und Tochter sagten zu und nahmen noch Laras Cousin Thien (17), der in Krefeld wohnt, ins Team. Dann schaute ein Kamerateam in Kempen vorbei und filmte eine „Homestory“, die in der Sendung gezeigt wird. Einen halben Tag lang wurde für 90 Sekunden Sendezeit gefilmt.

Dabei spielte auch Laras Hobby, das Ballett, eine Rolle. Vater Duc hob seine Tochter in die Luft. Das war wohl schon ein erster Hinweis auf das Thema der Sendung, das die Teams vorher aber nicht kannten.

Unter dem Titel „Elton und das große Kräftemessen“ geht es in der Sendung, die am Dienstag ab 20.10 Uhr im Kika zu sehen ist, um Schwerkraft und Druck. Ein Auto kracht auf den Boden, und Moderator Elton schwebt durchs Studio, verrät man bei Kika vorab. Mit spektakulären Experimenten und Versuchen erklärt Elton Kräfte der Natur, unterstützt von YouTube-Physiker Philip Häusser.

Für Familie Bui war die Aufzeichnung in München Ende Juni ein großer Spaß. Zunächst gab es eine Probe, dann die Aufzeichnung vor einem Publikum aus vielen Kindern. Für die 49 Minuten Sendung wurde rund zwei Stunden gedreht. Wenn Moderator oder Kandidaten mal einen kleinen Patzer hatten, wurde einfach noch einmal wiederholt. Auch einer seiner Versprecher wurde herausgeschnitten, sagt Duc Bui.

Die Familie hat die Show vorab sehen können, freut sich aber auch darauf, mit der Familie und Freunden die Show am Dienstag im Fernsehen zu erleben. Der Spaßfaktor stand auf jeden Fall im Vordergrund.

Zu gewinnen gibt es in den Jubiläumssendungen 1000 Euro, die an einen guten Zweck gespendet werden. Die Kempener Familie hatte sich für den Fall eines Sieges dafür das Kempener Kinderheim St. Annenhof ausgesucht. Ob das geklappt hat, wird am Dienstagabend verraten.