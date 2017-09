Die Parteizentralen von CDU und SPD in Viersen sind im Wahlkampfmodus. Dort werden für Uwe Schummer und Udo Schiefner Termine koordiniert, Plakate vorbereitet und kleine Geschenke für mögliche Wähler sortiert.

Willich/Kreis Viersen. Spätestens nach dem sogenannten TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz geht der Bundestagswahlkampf in die heiße Phase. Das merkt man auch in den Viersener Parteizentralen der heimischen Abgeordneten Uwe Schummer (CDU) und Udo Schiefner (SPD), wo unzählige Termine koordiniert, neue Plakate vorbereitet und Give-aways an die potenziellen Wähler gestapelt werden.

„Immer eine Rolle voraus“ heißt es zum Beispiel bei Uwe Schummer: Der Willicher und seine CDU haben bei De Beukelaer in Kempen entsprechend beklebte Mini-Prinzenrollen und „Black-Fife“-Kekse bestellt, die an den Wahlkampfständen an Bürger verschenkt werden. „Insgesamt 8000 Kugelschreiber, 4000 Einkaufswagen-Chips, 35 000 Broschüren, 15 000 Süßigkeiten und 2000 Luftballons liegen bereit“, informiert Kreisgeschäftsführer Stephan Seidel, dessen Mitarbeiter in Viersen alle Hände voll zu tun haben. Finanziert werde dies alles aus dem Wahlkampfbudget des Kreisverbandes.

Bei den Kollegen von der SPD ist der Materialaufwand nicht weniger gewaltig. Nach Auskunft von Hendrik Pempelfort (23) aus Willich, der für Udo Schiefner den Wahlkampf organisiert, werden 7500 Kulis („unser Bestseller“), 1000 Seifenblasen-Dosen, 1250 Tütchen mit Gummibärchen, 5000 Streichholzbriefchen, 1500 Feuerzeuge und 1000 Einkaufwagen-Chips verteilt. „Außerdem gibt es kurz vor dem Wahltermin die Aktion Morgenröte, bei der morgens um sechs Uhr vor Bahnhöfen an Pendler Frühstückstüten verteilt werden.“ In den Ortsverbänden gebe es weitere Aktionen, so zum Beispiel in Neersen und Nettetal, wo Tütchen mit Samen für Stockrosen bzw. Radieschen verteilt werden.

Der Aufwand, der mit Plakaten betrieben wird, ist ebenfalls beachtlich: 90 „Wesselmänner“ (so nennt man die Großplakate der Bochumer Firma Wesselmann) haben die Sozialdemokraten im Kreis Viersen aufstellen lassen, hinzu kommen mehr als 1000 Plakate in einem kleineren Format. Das Foto wie auch der Slogan von Udo Schiefner („Nah dran“) ist von seinem Wahlkampfteam selbst erarbeitet worden, wie Hendrik Pempelfort berichtet. Besagtes Team bestehe aus bis zu 25 Leuten, darunter alle Vorsitzenden der Ortsvereine sowie Kreisgeschäftsführer Hans Smolenaers. Unterstützung komme von den SPD-Unterorganisationen, lobt Politik-Student Pempelfort, dem die Wahlkampfarbeit „richtig Spaß macht“.

Im März habe ihn Udo Schiefner gefragt, ob er Lust habe, ihn im Wahlkampf hauptverantwortlich zu unterstützten. Der junge Willicher SPD-Ratsherr hatte Lust – und steckt derzeit 20 bis 30 Stunden pro Woche in diese Arbeit. Zu der zum Beispiel auch die Organisation von rund 60 Infoständen mit dem Kandidaten gehört. Besonders die „Kommunikationsstände“, an denen Wunsch-Zettel für Berlin an einer Wäscheleine aufgehängt werden, kämen gut an, berichtet Pempelfort.