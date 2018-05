Er deckt Dächer ab, verwüstet Gärten - und nach wenigen Minuten ist alles schon wieder vorbei. Die materiellen Schäden durch den Tornado am Niederrhein sieht man in Viersen-Boisheim auf dem ersten Blick. Wirkung hinterlasst er auch bei den Menschen.

Viersen. Der Tornado hat Spuren hinterlassen. Auch bei den Menschen. Am frühen Donnerstagmorgen tritt eine Frau aus ihrem Haus in Viersen-Boisheim, geht auf die Siedlungsstraße und schaut unbewegt auf das Hausdach. Neben ihr ein Schuttberg aus zerbrochenen Ziegeln. Der Wirbelsturm hat große Löcher ins Dach gerissen. Wie aus Wunden quillt die gelbe Dämmung hervor. «Man sieht ja, was passiert ist», beugt sie Fragen vor. Sie wirkt verstört. Ihr Blick ausdruckslos. «Das wird schon wieder», sagt sie. Ohne Zuversicht. Und geht wieder rein.

Es ist der Morgen, nachdem der Tornado die Menschen in Boisheim mit seiner unglaublichen Kraft aus den Alltag gerissen hat. Nach Angaben der Stadt sind in dem Viersener Ortsteil bis zu 50 Häuser beschädigt - in vier oder fünf Straßen, wie sich am Morgen danach zeigt. Reihenweise sind Dächer aufgerissen, Klinker von der Wand geholt, Fenster eingedrückt und aus der Verankerung gerissen, alte Bäume umgelegt. Ein Wohnwagen hängt halb in einem Baum. Der Wirbelsturm hat auch die Menschen erschüttert.

Der Wirbelsturm hat nicht nur Dinge kaputt gemacht

Menschen wie Monika Bohnen. Sie ist am Vorabend gegen 18.00 Uhr, als das Unglück über Boisheim kommt, mit ihrem Mann unterwegs. Dann der Anruf des Sohnes: «Kommt schnell nach Hause, es ist etwas ganz Schlimmes passiert.» Zuhause dann der Schock: Große Teile des Daches sind abgedeckt, der Garten ist verwüstet. «Mein Sohn hat den Tornado kommen sehen. Das ganze Haus hat gebebt. Er hat sich im Badezimmer verkrochen. Man ist doch so hilflos». Die Frau hat kaum geschlafen. Das Schlimmste sei die Angst vor dem nächsten Unwetter, sagt sie. Der Wirbelsturm hat nicht nur Dinge kaputt gemacht.

(Zwei Frauen betrachten ein Wohnmobil, das nach einem Wirbelsturm in einen Garten liegt. Foto: Federico Gambarini/dpa)

Der Wetterunternehmer Jörg Kachelmann spricht auf seiner Internetseite von einem sehr eindrucksvollen Tornado. Videos im Internet zeigen, wie sich ein gigantischer dunkler Rüssel durch die Landschaft schraubt. Ein Autofahrer filmt die unmittelbare Kraft.