Unbekannte brachen in eine Tierpension ein. Im Zuge dessen verschwand Brigitte Uhrmachers Kater Jacob. Nun ist er zurück.

Viersen. Es ist eine schier unglaubliche Geschichte. Sie dauerte 459 Tage. Und sie hat ein Happy-End. Seit dem 20. Mai 2016 war Kater Jacob verschwunden. Die Viersenerin Brigitte Uhrmacher gab die Hoffnung nie auf, ihr Tier eines Tages wiederzusehen. Diese Hoffnung wurde jetzt erfüllt.

Kater Jacob war mit seiner Mutter und seinem Bruder Opfer eines Einbruchs in eine Tierpension geworden. Die Einbrecher hatten es gar nicht auf die Katzen abgesehen – aber das Katzenhäuschen, in dem die Tiere während des Urlaubs ihres Frauchens untergebracht war – aufgebrochen und offen hinterlassen. Katze Marie tauchte nach wenigen Tagen in der Nähe des Hariksees wieder auf. Einen Tag später ließ sich Edward in Amern einfangen. Nur Jacob blieb verschwunden.

„Ich wüsste gern, was ihm in diesen 459 Tagen alles widerfahren ist.“

BrigitteUhrmacher, Besitzerin

„Es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an ihn gedacht habe“, sagt Brigitte Uhrmacher. „Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, ihn eines Tages wiederzufinden.“ Viele Menschen unterstützten sie in dieser Hoffnung – mit Geschichten von Katzen, die nach langer Zeit oder über große Entfernungen wieder zu ihren Menschen fanden.

Hinweise aus der Bevölkerung und Hilfe von „Notfelle Niederrhein“

Am Anfang schien es, als sei Jacob in Brempt gesehen worden. Brigitte Uhrmachers Mann verbrachte Nächte im Auto dort. Schlussendlich half Facebook. „Weiß zufällig jemand, wem diese Katze in Waldniel, Lessingstraße, gehört?“ postete am 11. August eine Frau, die seit Wochen eine ähnlich aussehende Katze vermisst. Seit zwei bis drei Wochen halte sich die Katze in der Siedlung auf, könne aber niemandem zugeordnet werden. Schon nach diesem ersten Bild, das Jacob nur von hinten zeigt, war Uhrmacher sicher, dass es sich um ihren Kater handelt. „Die Zeichnung am Bein, die Haltung, das graue Halsband – alles stimmte“, erzählt sie.

Einer Waldnielerin gelang ein paar Stunden später ein Foto von vorn. „Wir haben uns das am Computer vergrößert und Millimeter für Millimeter verglichen“, sagt die glückliche Katzenbesitzerin. „Er war es.“ Dann folgten zwei bange Wochen. Denn „gesehen“ hieß noch nicht „gesichert“. Uhrmacher ist überwältigt von der Hilfe, die sie erfuhr. Der Verein „Notfelle Niederrhein“ stellte eine Lebendfalle zur Verfügung, die der Gartenbesitzer aufstellte. Aber Jacob ließ sich nicht wieder sehen. Bis Montag. Da stolzierte er in die Küche, ließ das Futter in der Falle aber links liegen. „Ich habe gesagt, wir sollten Thunfisch in die Falle tun, den mag er sehr gern“, sagt die Besitzerin.

Keine 24 Stunden später schnappte die Falle zu. Zuhause angekommen wollte Jacob er erst einmal ausgiebig den Bauch gekrault bekommen. Uhrmacher: „Ich wüsste gern, was ihm in diesen 459 Tagen alles widerfahren ist.“