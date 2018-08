Lobberich. Wer in der Theatersaison 2018/19 in der Lobbericher Werner-Jaeger-Halle, An den Sportplätzen 7, Veranstaltungen aus einer der Abonnement-Reihen sehen, aber dafür kein Abo kaufen möchte, kann ab Dienstag, 28. August, zugreifen. Dann können Theatergänger und Musical-Liebhaber Eintrittskarten für einzelne Termine aus den beiden Abonnement-Reihen erwerben.

Zehn Veranstaltungen stehen zur Auswahl

Für die folgenden Veranstaltungen können einzelne Eintrittskarten erworben werden: „Jesus liebt mich“ (Komödie) am Dienstag, 11. September; „Hexenjagd“ (Schauspiel) am Freitag, 21. September; „Willkommen bei den Hartmanns“ (Komödie) am Samstag, 29. September; „Hammerfrauen“ (Musical) am Samstag, 13. Oktober; „Ich bin dann mal weg“ (Schauspiel) am Montag, 10. Dezember; „Heilig Abend“ (Schauspiel) am Sonntag, 20. Januar 2019; „Breakin’ Mozart“ (Breakdance/Klassik-Show) am Freitag, 1. Februar 2019; „Wunschkinder“ (Komödie) am Freitag, 8. Februar 2019; Richard III. (Drama) am Sonntag, 24. Februar 2019 sowie „Auerhaus“ (Schauspiel) am Samstag, 16. März 2019. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.

Die Eintrittskarten für die Veranstaltungen kosten elf bis 22 Euro. Für Schüler Studenten, Auszubildende, Empfänger von Sozialleistungen und Bundesfreiwilligendienstleistende kosten die Karten zwischen sieben und 14 Euro. Bestellungen sind im Internet möglich unter:

nettetheater.de

Außerdem sind die Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über den Bürgerservice im Rathaus (am Doerkesplatz 11 in Lobberich, Tel. 02153/8980) und bei Nettekultur, am Doerkesplatz 3 in Lobberich, erhältlich. Zudem unter Tel. 02153/8984141 oder per E-Mail an: emy

nettekultur@nettetal.de