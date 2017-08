Wenn er die Frühkartoffeln geerntet hat, sät der Viersener Landwirt Stefan Michels auf dem gleichen Feld Ölrettich. So soll der Stickstoffgehalt im Boden sinken. Und die Nitratwerte in der Niers könnten sinken.

Viersen. Der Ölrettich ist bei Landwirten beliebt. Nicht etwa, weil er gut schmeckt oder sich gut verkaufen lässt, sondern wegen seiner Wurzeln. „Sie werden etwa 90 Zentimeter lang, können also bis in etwa 90 Zentimeter Bodentiefe Stickstoff konservieren“, erläutert der Viersener Landwirt Stefan Michels. Das bedeutet, einfach gesagt: Der Ölrettich nimmt Düngerreste aus der Erde auf, sodass letztendlich weniger Nitrat-Stickstoff ins Grundwasser gelangt. Wie berichtet, bereiten dadurch auch die Nitratwerte in der Niers den Experten Sorgen. Im August sät Michels deshalb Ölrettichsamen. 25 Kilogramm pro Hektar – dort, wo er vor ein paar Wochen Frühkartoffeln geerntet hat. Das nennt sich Zwischenfruchtanbau.

Nitrat kann Menschen krank machen

Die Europäische Union gibt einen Höchstwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser vor. Nach eine Analyse der Grundwasserwerte der Jahre 2000 bis 2015 in Nordrhein-Westfalen, ist der Kreis Viersen weiter stark belastet. Als Hauptverursacher gelten Gülle und Mineraldünger. Pflanzen dient das darin enthaltene Nitrat als Sauerstofflieferant. Wenn es sich im menschlichen Körper in großen Mengen in Nitrit umgewandelt hat, kann es hingegen den Sauerstofftransport im Blut blockieren und krank machen.

Die NEW kooperiert mit 350 Agrarbetrieben

Experten des Bundesumweltamtes und Wasserversorger gehen davon aus, dass es immer aufwendiger wird, Grundwasser als Trinkwasser aufzubereiten, sollten sich die Nitratwerte nicht bessern. Der Wasserversorger NEW versucht längst gemeinsam mit Landwirten in der Region gegenzusteuern. Seit 1992 kooperiert er mit rund 350 Agrarbetrieben aus Viersen und Mönchengladbach. Stefan Michels ist einer der Landwirte, die dem Verbund angehören. Als Bindeglied zwischen ihm und der NEW steht Christian Tschöke, einer von drei Wasserschutzberatern der Landwirtschaftskammer NRW für die Region. „Wichtig sind uns Bodengesundheit und Wasserschutz“, sagt Tschöke. Der Zwischenfruchtanbau fördere beides.

Landwirt Michels sät auf 60 Prozent seiner Felder Zwischenfrüchte. Er baue als Hauptkulturen unter anderem Zuckerrüben, Weizen und Kartoffeln an, erzählt der 50-Jährige. Als Zwischenfrucht setzt er nicht nur Ölrettich ein, sondern auch andere Sorten, bei Bedarf außerdem Mischungen mit zwei bis drei Sorten.

Für die Landwirte gibt es sogar Apps, die ihnen helfen, bedarfsgerecht die genau passende Mixtur zu finden. So wird die Zwischenfrucht zum Beispiel darauf abgestimmt, welche Hauptkultur in der nächsten Saison auf dem Feld gepflanzt werden soll. Denn die Zwischenfrucht sei ja auch ein Nährstofflieferant für die nächste Hauptkultur, erläutert Michels. Der Ölrettich auf seinem Feld etwa wächst jetzt ein paar Wochen lang vor sich hin. Die Wurzeln lockern den Boden, nehmen Düngerreste auf. Zumindest „größtenteils“, sagt Tschöke.