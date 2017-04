Kaldenkirchentanzt wieder in den Mai

Dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und den Oldtimerfrühling.

Kaldenkirchen. Am kommenden Wochenende, 29. und 30. April, wird es in Kaldenkirchen voll. „Wir rechnen mit tausenden Besuchern“, sagt Claudia Willers, Vorsitzende des Werberings „Kaldenkirchen aktiv“. Willers stellte mit Christian Köhler und Alexander Heynen, Geschäftsführer der Karnevalsgesellschaft (KG) „Alles det met“, das Programm vor. Erstmals wird am Sonntag ab 18 Uhr unter freiem Himmel in den Mai getanzt. Die Organisation übernehmen neben der KG die Sportler vom TSV Kaldenkirchen.

„Zum Frühlingsfest gehören unterschiedliche Teile: Neben dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr gibt es am Samstag ab 19.30 Uhr Musik mit ,Kings for a day’ und am Sonntag ab 13 Uhr mit ,Impuls’ und dem ,Acoustic Delite Trio’. Das ,Quartier latin’ lädt zum Spring Jam“, sagt Willers. Die Künstlergruppe „Vie82“ sowie „Trapp und Mosa-Art“ stellen im evangelischen Gemeindehaus (Kehrstraße), im Convent (Brigittenstraße) und im Bürgerhaus Kaldenkirchen aus. Der Kindergarten Purzelbaum, Kehrstraße 57, zeigt am Samstag um 13.30 und 15 Uhr sowie am Sonntag um 12.30, 14 und 15.30 Uhr Puppentheater. Zur Dekoration gehören mehr als 120 kleine und ein großer Maibaum.

Hans Nopper organisiert erneut den Oldtimerfrühling für Sonntag. „Wir erwarten bis zu hundert Oldtimer“, sagt Nopper, selbst stolzer Besitzer eines Mercedes 300 SL. Nopper und seine Frau haben zahlreiche Oldtimerbesitzer im Vorfeld angeschrieben. Anmeldungen sind noch möglich unter der Telefonnummer 02157/6337 oder per E-Mail. Die bewachten Stellplätze sind ausgewiesen auf den Parkplätzen an der Fährstraße (Sport Alllertz). busch-

hansnopper@freenet.de