Auf Viersens Bühnen wird der Internationale Weltfrauentag mit viel Humor begangen.

Viersen. Zum internationalen Weltfrauentag am Donnerstag, 8. März, kommen mehrere Kabarett-Künstlerinnen nach Viersen. Mit viel Witz und Humor machen sie Stimmung rund um das Thema Frausein.

Der Hit „Ich will keine Schokolade“ erinnert an die Chansonnière Trude Herr. Am Freitag, 9. März, bietet das Varieté Freigeist auf der Rintgerstraße 5 unter diesem Titel eine Hommage an die Künstlerin. Die Düsseldorfer Schauspielerin Christiane Reichert und der Wuppertaler Jazz-Pianist Wolfgang Eichler laden zu einer Neubegegnung mit Trude Herr ein, die nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin die Herzen der Zuschauer erobert hat. In Liedern und Szenen zeigen sie Trude als Mensch, Künstlerin und Publikumsliebling. Einlass: 19 Uhr. Beginn: 20 Uhr. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 14 Euro und an der Abendkasse 17 Euro.

Das Stück „Damenwahl“ behandelt die Wahl-Möglichkeiten im Alltag

Hundert Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland: Im Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, Konrad- Adenauer-Ring 30, wird dieses Thema am Freitag, 9. März, humoristisch unterlegt. Bei dem Stück „Damenwahl“ stehen die unterschiedlichen Frauen Matta und Lisbeth im Mittelpunkt, die nicht nur politisch wählerisch sind. Sie kommentieren die vielen Wahl-Möglichkeiten im Alltag: Matta guckt, ob noch ein Mann für sie in Frage kommt, während Lisbeth sich fragt, ob ihr Mann Herbert die richtige Wahl war. Einlass: 19 Uhr. Beginn: 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim katholischen Forum Krefeld-Viersen (Tel. 02162/17290) und bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Viersen (Tel. 02162/101226) für je zehn Euro.

Am Mittwoch, 14. März, tritt die Supertussi Rena Schwarz im Varieté Freigeist, Rintgerstraße 5, auf. Sie präsentiert unterschiedliche Frauentypen. Kennengelernt haben sich die Weibsbilder bei früheren Programmen der Kabarettistin. Es verspricht ein charmant-fieses Typenkabarett mit Fragen von gesellschaftlicher Bedeutung und Themen wie Kampfhunde, Mutterglück und anderen Katastrophen zu werden. Einlass: 19 Uhr. Beginn: 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten zwölf Euro und an der Abendkasse sind sie für je 15 Euro erhältlich.