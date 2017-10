Nettetal. Zwei Wochen Herbstferien müssen für alle, die zu Hause bleiben, nicht langweilig sein. Beim NRW-Projekt „Kulturrucksack“ bietet die Stadt Nettetal kostenfreien Workshops in den Jugendzentren und der Bibliothek. Der Verein Waldritter lädt zum kostenlosen Programm in Hinsbeck ein.

Nähen

„Kaufen kann jeder… Kulturrucksäcke nähen mit Kerstin Kaya“. In vier Stunden lernen die Teilnehmer die Grundkenntnisse des Schneiderns und den Umgang mit der Nähmaschine. Jeder kann einen selbst genähten Kulturrucksack mit nach Hause nehmen. Am Montag, 23. Oktober, 13.30 bis 17.30 Uhr, im Spielecafé, evangelisches Jugendzentrum in Kaldenkirchen. Anmeldung unter Tel. 02157/3865.

Fotografieren

„Erst sehen – dann fotografieren!“ Der professionelle Fotograf Jürgen Wogirz vermittelt die Grundlagen des Fotografierens. Teilnehmer sollten Kamera oder Smartphone mitbringen. Am Dienstag, 24. Oktober, 14.30 bis 17.30 Uhr, Spielecafé, evangelisches Jugendzentrum in Kaldenkirchen. Anmeldung unter Tel. 02157/3865.

Tape-Art

Sebastian Kalitzki zeigt Kunst mit bunten Klebebändern. Die Teilnehmer werden ein großes Wandbild im Treppenhaus vom Piet 8 entstehen lassen. Am Dienstag, 24. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Piet 8, Wankumer Straße 6 in Hinsbeck. Anmeldung unter der Rufnummer 02153/4985.

Schmuck fertigen

Die Goldschmiedin Christiane Gerlach zeigt, wie Armbänder oder Ketten nach eigenen Ideen hergestellt werden. Am Mittwoch, 25. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr, im Spielecafé, evangelisches Jugendzentrum in Kaldenkirchen. Anmeldung unter Tel. 02157/3865.

Graffitti sprayen

Künstler Johannes Veit demonstriert Graffiti-Sprühen. Dabei geht es auch um ein Gefühl für kreatives Zeichnen. Jeder kann sein selbst gefertigtes Werk mitnehmen. Am Mittwoch, 25. Oktober, 14 bis 17 Uhr, im Jugendheim Piet 8, in Hinsbeck. Kontakt unter Ruf 02153/4985.

Rund ums Feuer

Wer die Kunst des Feuerspuckens erlernen will, wird in diesem Workshop für 13- bis 14-Jährige zum Experten. Vermittelt werden Theorie und Praxis sowie der umsichtige Umgang mit Feuer. Am Mittwoch, 25. Oktober, 17 bis 19 Uhr, im Jugendheim Arche, in Lobberich (Ruf: 0177/ 8213197) und am Freitag, 27. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, im Jugendzentrum Oase, Am Kastell in Breyell (02153/71733).

Feuerfakir

Zehn- bis 14-Jährige lernen die Faszination des Feuerschluckens und von Körperfeuer kennen. Professionelle Feuerpädagogen erklären den Umgang mit dem heißen Element. Am Mittwoch, 25. Oktober, 15 bis 17 Uhr, in der Arche, An St. Sebastian 37, in Lobberich, am Freitag, 27. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr, im Jugendheim Oase, Am Kastell in Breyell und am Freitag, 27. Oktober, 15.30 bis 17.30 Uhr, im Jugendheim Piet 8, in Hinsbeck.

Nähen

Modesignerin Eva Brachten erklärt den Umgang mit der Nähmaschine, um etwa Jacken, Taschen oder Haarbänder anzufertigen. Am Donnerstag, 2. November, 9 bis 13 Uhr, in der Stadtbücherei, Lobbericher Straße 1 in Breyell. Anmeldung unter Tel. 02153/720311.

Waldritter in Hinsbeck

Ein spannendes Erlebnis verspricht das Programm des Vereins Waldritter von Montag, 23., bis Samstag, 28. Oktober, jeweils 10.30 bis 15.30 Uhr, in Hinsbeck. Abenteuer, Spannung und viel Bewegung werden Teilnehmern von acht bis 14 Jahren geboten. „Die Teilnahme ist kostenfrei“, sagt Mit-Veranstalterin Silke Thiel. Um eine Anmeldung wird gebeten: telefonisch unter 01590/7027224 oder per E-Mail an:

niederrhein@waldritter.de