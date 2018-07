Förster Thomas Gieselmann erklärt, warum es zurzeit viel Kahlschlag gibt.

Nettetal. Kahlschlag mitten im Grenzwald: Alles abgeholzt, auf einer Fläche fast so groß wie ein Fußballfeld sprießt Adlerfarn, überall liegen Zweige und Rindenstücke. Mitten in der Lichtung steht eine einzelne Kiefer ohne Geäst, oben ist der Stamm zersplittert. „Den Baum haben wir extra stehen lassen, sein Holz ist kaum etwas wert. Wenn er nächstes Jahr nicht mehr harzt, wird vielleicht ein Specht hier seine Höhle zimmern“, sagt Förster Thomas Gieselmann (60). Kahlschläge wie diese gebe es derzeit einige im Wald: „Das sind Folgen des Orkans Friederike.“

Im Januar hatte der Orkan in der Region gewütet, auch im Grenzwald viele Bäume umgeknickt, entwurzelt, beschädigt. „Die Bäume mussten gefällt werden. Die meisten Stämme wurden schon abtransportiert, die letzten sollen in diesen Tagen geholt werden“, erklärt Gieselmann. Dafür habe man eine Sondergenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde einholen müssen, denn eigentlich soll der Wald zwischen März und Oktober von Eingriffen verschont bleiben: „Aber wir sind hoffentlich bald fertig“, sagt der Förster. Bei Baumfällungen lauere oft der Bussard auf aufgescheuchte Mäuse: „Manchmal glaube ich, die Tiere haben sich an uns gewöhnt.“

Gieselmann ist beim Regionalforstamt Niederrhein des Landesbetriebs Wald und Holz NRW zuständig für den Forstbetriebsbezirks Grenzwald, zu dem auch Nettetal mit dem Grenzwald in Kaldenkirchen gehört. Sein Job ist es, einerseits den Wald als Erholungsgebiet zu erhalten, andererseits die Interessen der Holzwirtschaft zu berücksichtigen. „Das ist hier ganz schön kompliziert, Eigentümer von Waldflächen sind Land, Kreis und Stadt sowie hier im Grenzwald rund 230 private Parzellenbesitzer“, sagt er. „Sie alle bilden die Forstbetriebsgemeinschaft, die einen wollen den Wald so erhalten, die anderen Erträge aus ihrem Holz erwirtschaften.“

An einem Loch vor einem modrigen Baumstumpf macht er Halt, geht in die Hocke: „Hier hat ein Dachs gegraben, wahrscheinlich wollte er sich über ein Nest von Erdhummeln hermachen.“ Dann befühlt er kleine Pflanzenstängel: „Den Wurmfarn haben Rehe angeknabbert, das ist für sie eine Medizin gegen Würmer, daher der Name.“

Die vielen Äste auf dem Waldboden stören ihn nicht, im Gegenteil: „Was vom Sturm oder beim Baumfällen herunterfällt, lassen wir liegen, der Wald braucht keine Ordnung.“ Viel Überzeugungsarbeit müsse man manchmal leisten, um Parzellenbesitzern zu erklären, dass ein aufgeräumter Wald kein gesunder Lebensraum für Flora und Fauna sei.