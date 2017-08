Zum achten Mal gibt es dort einen Tractor-Pulling-Wettbewerb.

Dülken. Wer auf viele PS steht, der kann sich auf das Wochenende freuen. Zum achten Mal findet morgen und Sonntag das Tractor Pulling in Viersen statt. Der Austragungsort ist diesmal die landwirtschaftliche Fläche der Familie Losch im Bistard 65.

Auch Landmaschinen werden ausgestellt

Der Sport ist in den 1940er-Jahren als Wettkampf zwischen Farmern in den USA entstanden. Die Traktoren müssen einen Bremswagen, der durch ein rutschendes Gewicht immer schwerer wird, möglichst weit ziehen. Anders als in den Vorjahren steht nicht mehr die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Dülken als Organisator hinter der Veranstaltung. Es gibt dafür nun einen eigenen Verein namens Tractorpulling Dülken. „Das Event ist im Laufe der Jahre immer größer geworden, so dass wir beschlossen haben, einen Verein zu gründen, der sich, unterstützt von der Landjugend, um alles kümmert“, informiert Daniel Buffen vom Vorstand des neuen Vereins.

Die Besucher können sich auf Meisterschaftsläufe und Wettkämpfe nach dem Reglement der Deutschen Trecker Treck Organisation, kurz DTTO, freuen. Gefahren wird in der Supersportklasse, den Sportklassen, der Bauernklasse und dem Hobbysport. Dazu kommen Showpulls mit noch stärkeren Traktoren.

Los geht es am morgigen Samstag um 17 Uhr, wobei sich ab 20 Uhr die Pull-Party mit einem Bullriding-Contest im eigens aufgebauten Zelt anschließt. Der Sonntag startet bereits um 10 Uhr, um 18 Uhr ist Schluss. Auf die jüngsten Besucher wartet unter anderem eine Hüpfburg in Traktorenform. Eine Landmaschinen-Ausstellung rundet die Veranstaltung ab. Der Eintritt beträgt am Samstag für Erwachsene fünf und am Sonntag sieben Euro. Das Wochenendticket kostet zehn Euro. Kinder zahlen zwei beziehungsweise drei Euro. Das Wochenendticket kostet vier Euro. Kinder unter acht Jahren haben freien Eintritt.

Wer mit seinem Traktor mitziehen möchte, kann sich noch unter über das Internet anmelden.

www.tractorpulling-duelken.de