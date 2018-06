Grefrath. Zwei Autos waren am Montag viel zu schnell auf der Ortsumgehung unterwegs. Ein Unfall konnte nur knapp verhindert werden. Die Polizei vermutet ein illegales Rennen – und sucht nun Zeugen.

Laut der Mitteilung der Beamten waren ein roter BMW mit KK-Kennzeichen und ein silberner Mazda am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Ortsumgehung (Burgdyk) unterwegs, vom Flugplatz in Richtung Eisstadion. . Hinter dem Kreisverkehr Mülhausener Straße habe der BMW-Fahrer den Mazda überholen wollen, so die Ermittler. Der Mazdafahrer beschleunigte sein Fahrzeug daraufhin wohl ebenfalls. Beide Wagen seien mit 160 bis 180 km/h nebeneinender her gerast – das berichtet die Polizei auf der Basis von Zeugenaussagen.

Das ging so bis zur Kreuzung Burgdyk/Schwarzbruch. Dort habe der Mazdafahrer gebremst, so dass der BMW vor ihm einscheren konnte: „Aufgrund dessen kam es wohl nicht zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Fahrzeug, das nach links in den Schwarzbruch abbog“, schreibt die Polizei. Sie sucht den Fahrer dieses abbiegenden Wagens nun dringend als Zeugen.

Das mutmaßliche illegale Rennen war aber hier noch nicht zu Ende: Beide Wagen seien weiter in Richtung Eisstadion gerast. An der Kreuzung Lerchenfeld/Stadionstraße mussten beide Autos halten, weil der Verkehr nichts anderes zuließ, so die Ermittler. Der BMW-Fahrer sei dort nach links in die Stadionstraße abgebogen, während der Mazdafahrer in Richtung Vinkrath weitergefahren sei.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall - und zu den beiden daran beteiligten Fahrzeugen. Diese könnten auch andernorts schon aufgefallen sein, so die Ermittler. Zeugen können sich melden unter: 02162/377-0. red