Viersen. Ein Mehrfamilienhaus in Viersen ist in der Nacht zum Mittwoch wegen eines Feuers im Keller evakuiert worden. 14 Bewohner wurden für den Rest der Nacht in einer Turnhalle untergebracht. Das Haus, in dem 59 Menschen gemeldet sind, war nach dem Brand zunächst nicht mehr zu bewohnen, wie die Stadt Viersen mitteilte. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in einem Kellerraum ausgebrochen.

Weil nach den Löscharbeiten schmorende Stromkabel in den Verteilerkästen festgestellt wurden, konnten die Mieter den Angaben der Stadt zufolge zunächst aus Sicherheitsgründen nicht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. In dem Gebäude habe es in der Vergangenheit schon Brände gegeben, bei denen Brandstiftung als Ursache vermutet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa