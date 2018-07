Schwalmtal. Am Samstagvormittag ist an der Rennepperstraße in Schwalmtal das Dach eines Hauses eingebrochen. Den alamierten Rettungskräften wurden zuerst verschüttete Personen gemeldet, weswegen Suchhunde mit zu dem Einsatz genommen wurde. Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass die Bewohner unverletzt geblieben sind.

Laut einem Statiker muss das Haus allerdings höchstwahrscheinlich teilweise abgerissen werden. Auf Grund der bevorstehenden Arbeiten am Haus bleibt die Rennepperstraße auf unbestimmte Zeit gesperrt. Wie es zu dem Einsturz des Daches kommen konnte, ist noch unklar. red