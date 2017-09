Schreiner Maternus Heithausen hatte die Idee zu der Veranstaltung vor zwei Jahren.

Viersen. Gucken und staunen ist am Sonntag, 17. September, von 11 bis 17 Uhr an der Greefsallee, Ecke „En de Mett“ in Viersen angesagt. Zum zweiten Mal öffnet der Viersener Kunst- und Handwerkermarkt auf dem Wiesengrundstück seine Türen. Unter freiem Himmel präsentieren Künstler und Handwerker ihre Arbeiten. Hinter dem Event steht Maternus Heithausen von der Schreinerwerkstatt „Feine Möbel“.

Im Rahmen des Marktes gibt es auch Live-Musik

Als im Jahr 2015 das 25-jährige Bestehen seines Unternehmens anstand, wollte er das nicht einfach nur so feiern. Der Viersener Schreinermeister hatte eine ganz andere Idee. Anstelle einer normalen Jubiläumsfeier wollte er einen langgehegten Traum realisieren. Heithausen wollte die Tradition der Handwerkermärkte in Viersen wieder aufleben lassen. In seinem Jubiläumsjahr machte er daher Nägel mit Köpfen, kontaktierte Künstler und Handwerker, die er selber von solchen Märkten in anderen Städten kannte und stellte gemeinsam mit ihnen den ersten Viersener Kunst- und Handwerkermarkt auf die Beine. Die Resonanz war enorm, was nun letztendlich zur zweiten Auflage führt.

Die große Wiese gegenüber Heithausens Werkstatt verwandelt sich erneut in einen Marktplatz. Die Palette der Aussteller ist bunt gemischt, wobei Heithausen „wichtig war, dass alle auch Handwerk am Stand zeigen und der Besucher sogar teilweise Dinge ausprobieren kann“. Heithausen wird auch selber seine Werkstatt und seine Art nach alten handwerklichen Traditionen mit heimischen Hölzern zu arbeiten vorstellen. Des Weiteren können sich die Besucher auf handgefertigten Gold- und Silberschmuck von Martina Misch freuen. Francoise Weijs stellt ihre maßgeschneiderte Braut- und Festmode vor. „ZwergenART“ heißt es bei Heike Fragen, wobei sich dahinter Selbstgenähtes für Kinder und Erwachsene verbirgt. Der Biobäcker Hans Oehmen tischt auf und auch der Biomarkt Vienhues ist vor Ort.

Die Fliederhexe Sylvia von Kannen reist mit ihren kreativen Taschen sowie Patchwork-Arbeiten an. Burkhard Reemen bringt Dekoratives aus Metall für Haus und Garten mit. Drechselarbeiten, Naturtextilien aus Hanf, Baumwolle, Seide und Wolle, Bioweine, Lederschmuck, Töpferei- und Keramikarbeiten – der Viersener Kunst- und Handwerkermarkt zeigt sich abwechslungsreich.

In Heithausens Werkstatt wird es zudem Live-Musik geben. „JEMMT“ spielt zur Eröffnung jiddische und keltische Musik, am Nachmittag wird die Mönchengladbacher Männergruppe „Feine Herbe“ zu hören sein. Der Eintritt zum Markt ist frei.