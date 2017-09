Im Rahmen der Aktion „Heimat shoppen“ gab es viele Angebote.

Kreis Viersen. Live-Musik, eine Grillmeisterschaft und prickelnde Freigetränke: Mit zahlreichen Angeboten haben die Händler am Wochenende in Viersen, Nettetal, Brüggen und Schwalmtal im Rahmen der Aktion „Heimat shoppen“ für den Einkauf vor der Haustür geworben. In Viersen und Dülken schenkten Geschäftsleute am Samstag gratis „Sekt in the City“ aus – in Süchteln außerdem am verkaufsoffenen Sonntag. An der Ecke Rathausgasse/Hauptstraße versorgten Mitglieder des Werberings Viersen die Heimat-Shopper kostenlos mit Kaffee und Kuchen. An einer Fotostation ganz in der Nähe wartete Edmund Kreuzner: Der Fotograf lichtete die Heimat-Shopper vor einem Viersen-Motiv ihrer Wahl ab und erstellte daraus für sie kostenlos eine Postkarte. Insgesamt machten rund 50 Viersener Händler mit.

In Nettetal war die Resonanz geringer als im Vorjahr

In Nettetal war die Lobbericher Fußgängerzone ein Treffpunkt für Heimat-Shopper. Dort packten die Musiker von FunFair ihre Instrumente aus, während die Zuschauer unter Pavillons und Schirmen dem Regen trotzten. „Es waren wegen des Wetters weniger Zuschauer gekommen als im vergangenen Jahr“, sagte Thomas Leuf, Vorsitzender des Werberings. Dennoch habe die Stimmung bis 2 Uhr gehalten. Auch die Lobbericher Kitas können sich freuen: Unter ihnen wird der Erlös aus dem Getränkeverkauf aufgeteilt.

Im Stadtgebiet warben rund 80 Händler und Dienstleister für den Einkauf vor der Haustür. Auch in Kaldenkirchen wurden rote Teppiche ausgerollt und Äpfel verteilt. „Ich habe viele Kunden mit Tüten gesehen. Viele sind für das Thema sensibilisiert“, sagte Claudia Willers, Vorsitzende von Kaldenkirchen aktiv.

In Brüggen wurde das Heimat-Shoppen unter Regie des Werberings mit der ersten Brüggener Hobby-Grillmeisterschaft verbunden. Auf dem Kreuzherrenplatz bot der Werbering Cocktails an, die Feuerwehr warb für Nachwuchs und in der Fußgängerzone konnten die Besucher Modetrends bei einer Präsentation sehen.

Vier Teams nahmen an der Grillmeisterschaft teil: Das Volksbank-Team (Gewinner Forelle), die Grünen Griller (Gewinner Grillwurst), die Gruppe „Red Cross Barbecue“ (Gewinner Gesamtwertung und Fun-Pokal) und die Reservisten der Schützengesellschaft Boerholz-Alst (Gewinner Dessert). Die Aufgabenstellung: Eine Brüggener Grillwurst zubereiten, eine Bachforelle und ein Dessert.

In Schwalmtal warb der Gewerbeverein mit riesigen Vorratsdosen Schwalmtaler Luft für den Einkauf in der eigenen Region. Die Geschäftsleute fielen durch große blaue Tonnen vor den Eingängen auf. „Das Motto ‚Heimat shoppen – mit allen Sinnen erleben‘ hat uns auf die Idee mit der Schwalmtaler Luft gebracht“, erzählten die Vorsitzenden Paul Lentzen und Birgit Wetzels.