Händler kämpfen um verkaufsoffenen Sonntag im Dezember

Der Werbering Viersen muss parallel ein Veranstaltungs-Programm auf die Beine stellen – sonst droht eine Klage der Gewerkschaft Verdi.

Viersen. Der Werbering Viersen ändert sein Veranstaltungsprogramm. So werden die Termine der beiden Stadtfeste „Stadt.Land.Markt“ (bisher im Frühjahr) und „Viersener Note“ (bisher im Herbst) getauscht. „Das war ein Wunsch der Landwirte“, sagt Hubert Rettler vom Vorstand des Werberings Viersen aktiv. Das Thema Landwirtschaft sei im Herbst einfach besser angesiedelt. Dagegen seien Musik und Modeschauen Saison-unabhängig und zu jedem Zeitpunkt möglich.

Öffnungen am Sonntag nur unter bestimmten Bedingungen möglich

Auch die Zahl der Einkaufssonntage wird drastisch reduziert. Hintergrund sind die Bemühungen der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, verkaufsoffene Sonntage genau in Blick zu nehmen und bei einem möglichen Verstoß gegen geltendes Recht den Klageweg zu beschreiten. Aktuelles Beispiel ist die Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort sind sind acht Einkaufssonntage geplant, gegen zwei Termine hat die Gewerkschaft Bedenken und will deshalb Klage einreichen. Laut Gesetz sind Geschäftsöffnungen am Sonntag nur unter bestimmten Bedingungen möglich. So muss etwa ein besondere Anlass gegeben sein, etwa eine Messe. Zudem muss die Veranstaltungsfläche größer sein als die Verkaufsfläche.

Drei verkaufsoffenen Sonntage stehen schon fest

Vor dem Hintergrund einer drohenden rechtlichen Auseinandersetzung haben sich die Viersener Händler auf drei verkaufsoffene Sonntage festgelegt: zur Viersener Note, zum Stadt.Land.Markt.Viersen und zum Martinsmarkt. Bei diesen drei Terminen sieht sich Hubert Rettler rechtlich auf der sicheren Seiten. „Damit erfüllen wir alle rechtlichen Vorgaben“, erklärte er auf Anfrage. Jeder dieser Termine sei mehr als ein zusätzlicher Verkaufstag, für die Kunden und Besucher würde es ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Einwände von Seiten der Gewerkschaft seien von daher nicht zu befürchten. Beim Martinsmarkt etwa verweist Rettler auf die jahrelange Tradition. Der Martinsmarkt sei eine tradierte Veranstaltung. An zwei Tagen werden dazu in der Viersener Innenstadt Stände errichtet. Neben einem Angebot an Kunsthandwerk, Geschenkideen und Kulinarischem beteiligen sich bei dieser Gelegenheit auch Organisationen, Vereine und Verbände. Auch dem Brauch des Martinsfestes wird mit dem Verteilen von kostenfreien Martinstüten an Kinder Rechnung getragen.

Doch die Viersener Händler haben auch noch ein Problem zu lösen – und das ist der verkaufsoffene Sonntag im Dezember. Bisher fehlt dieser Termin in der Veranstaltungsübersicht des Werberings. Traditionell öffnen zum Weihnachtstreff nicht nur die Geschäfte in Dülken, auch die Händler in Alt-Viersen bieten ein zusätzlichen Einkaufstag. „Das ist für uns ein sehr interessanter Termin“, sagt Hubert Rettler. Gerade mit Blick auf das nahende Weihnachtsfest würden dann viele Besucher ihre Geschenke kaufen; in der Vergangenheit gab es oft spezielle Rabatte der Händler. Deshalb will der Werbering auf diesem umsatzstarken Tag auch nicht verzichten. Hubert Rettler weiß aber: „So wie bisher wird der Sonntag in Alt-Viersen nicht mehr funktionieren; wir brauchen ein zusätzliches, starkes Programm.“

Dazu müssen jetzt Pläne entwickelt werden. Denn gerade der Sonntag im Advent habe viele Menschen nach Viersen gelockt. Auch vor dem Hintergrund der Konkurrenz mit anderen Städten wie Mönchengladbach und dem rund um die Uhr möglichen Online-Handel wollen die Viersener Händler nicht auf diesen Sonntag verzichten. In Dülken dagegen sehe er keine Problematik durch den traditionellen Weihnachtsmarkt.

Zum weiteren Verfahren: Der Viersener Stadtrat muss über die Einkaufssonntage noch entscheiden. Solange haben die Händler noch Zeit, ein tragfähiges Konzept für den Dezember zu entwickeln.