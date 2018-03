Seit zwölf Jahren gibt es den „Stamm Noah“. 75 Kinder und Jugendliche machen mit. Jetzt wurde ein Aufnahmestopp ausgerufen.

Nettetal. Begonnen hat alles vor zwölf Jahren. „Wir waren selber von Kindesbeinen an Pfadfinder, wollten die positiven Erfahrungen an unsere Kinder weitergeben“, erinnert sich Sandra Hollmann: „Leider gab es hier keine Möglichkeit, die damals vier und sechs Jahre alten Kinder unterzubringen. Die Pfadfinder-Gruppen begannen erst im höheren Alter.“ So entstand die Idee, selbst etwas zu machen.

Jedes Kind durfte fünf Freunde mitbringen, dann wurden gemeinsame Aktivitäten gestartet. Die erste sei der Bau eines Biber-Staudamms im eigenen Garten gewesen.

Der Zusammenhalt wird großgeschrieben

Die Kinderschar wuchs und wuchs. „Und innerhalb von drei Monaten waren es dann 30 Kinder“, sagt Dietmar Hollmann lachend. Das sei dann nicht mehr so einfach machbar gewesen. „Wenn man mal Kinder von Freunden mitnimmt, ist das unproblematisch. Aber bei einer so großen Gruppe sind Dinge wie Versicherungen schon wichtig“, ergänzt Sandra Hollmann. Also stellten sie 2006 den Antrag beim Bund Europäischer St.-Georgspfadfinder, als „Siedlung Noah“ aufgenommen zu werden. Nur hier gab es zu dieser Zeit die sogenannte „Biber“-Stufe, in der bereits Kinder ab vier Jahren mitmachen können.

Marie ist fünf Jahre alt und freut sich, ein „Biber“ sein zu dürfen. „Das Beste ist, viel mit anderen Kindern zusammen zu machen.“ Die siebenjährige Finja, der zehnjährige Lorenz und der achtjährige Julius sind eine Stufe darüber und bereits „Wölfling“, aber auch ihnen gefällt am besten die gemeinsam verbrachte Zeit: „Toll war unser Väterlager. Da waren wir ein ganzes Wochenende unterwegs“, sagt Julius. „Super war auch das Sommerlager in Kiel“, findet Finja.

Der Zusammenhalt wird überall großgeschrieben, auch bei den Pfadfindern Florian (14), Kira (15) und Timo (16). „Das sind keine Freunde, es ist eher wie eine kleine Familie“, beschreibt Timo das Besondere innerhalb des Stamms. „Wir erleben hier Sachen, die wir woanders nicht so erleben könnten“, bekräftigt Florian. Für „Zitronenfalter“ Erik (13) sind es auch die Aktionen, die Spaß machen, egal ob diverse Lager, das Abholen des Friedenslichtes oder der „Thinking Day“. Bei diesem gedenken Pfadfinder des Geburtstags ihres Gründers, Lord Baden-Powell und seiner Frau Olave, und sammeln Geld für den guten Zweck. In diesem Jahr fand die Aktion jetzt am Samstag in der Ludbach-Passage in Lobberich statt. 885 Euro kamen zusammen.