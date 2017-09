Der langjährige SPD-Ratsherr und -Fraktionsvorsitzende aus Vinkrath wurde 81 Jahre alt.

Grefrath. Werner Reckermann ist tot. Der bekannte frühere SPD-Kommunalpolitiker aus Vinkrath starb am Samstag. Er wurde 81 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau Christel.

Vor zehn Jahren hatte Reckermann die politische Bühne verlassen. Da lagen 32 Jahre als Ratsmitglied hinter ihm; davon 16 Jahre als Fraktionsvorsitzender. Direkt zu Beginn seiner politischen Karriere in Grefrath jagte er der CDU einen Schrecken ein, als er seinen Vinkrather Wahlbezirk direkt gewann – ungewohnt für die ansonsten dort dominanten Christdemokraten.

Dieser Erfolg war unter anderem auch deshalb so bemerkenswert, da Reckermann kein gebürtiger Vinkrather war. Er stammte aus Wittlaer. Lernte zunächst Polsterer, musste aber umsatteln, da er unter einer Stauballergie litt. 1955 heuerte er bei Mannesmann als Hilfsarbeiter an, wurde bald darauf Technischer Angestellter und machte dort weiter Karriere.

Nie hätte er sich diesen Weg beim Mannesmann-Forschungsinstitut in Duisburg-Huckingen träumen lassen, so Reckermann 2007 im WZ-Gespräch anlässlich seines Rückzugs aus der Kommunalpolitik: 32 Jahre war er Betriebsrat, 20 davon Vorsitzender. 1971 kam die „Elefantenhochzeit“ Thyssen/Mannesmann. Bis zum Vorruhestand war Werner Reckermann fast nur noch mit Personalabbau konfrontiert – in der Rolle, das Schlimmste zu verhindern.

Neuer Mann der SPD holte gleich beim ersten Mal das Direktmandat

1973 verschlägt es den gestandenen Ruhrpott-Gewerkschafter ins dörfliche Vinkrath. Im Gespräch sagte er, dass er sich wie in der Verbannung vorgekommen sei. Doch die sanft lenkende Hand seiner Frau habe fürs Bleiben gesorgt.

Im Juni 2007 sagte Reckermann: „Ich kannte nichts, ich wusste nichts, und Bööscher Platt lernte ich als schwierige Fremdsprache.“ Dennoch, noch nicht ganz in Vinkrath angekommen, saß er schon per letztem SPD-Listenplatz im Grefrather Rat. Den Respekt seiner Wähler hatte er sich unter anderem dadurch verdient: Verbissen klapperte der spätere Bau- und Planungs-Politiker sämtliche Straßen der Niersgemeinde ab, um Grefrath zu begreifen.

Zu Beginn seiner Amtszeit wurde der Kreis Viersen gegründet

In seine politische Anfangszeit fiel unter anderem die Gründung des Kreises Viersen im jahr 1975. Anlässlich der 40. Geburtstages im Jahr 2015 hatte sich Werner Reckermann gemeinsam mit seinem langjährigen politischen CDU-Pendant Klaus Mäurers getroffen, um sich für die WZ an die damaligen Verhandlungen zu erinnern. „Dafür hat damals in Grefrath keiner ein Fenster aufgemacht“, sagte Reckermann zum Thema. Von Mäurers war er scherzhaft mit dem Satz „Ach, der rote Baron“ wegen seiner roten Kappe begrüßt worden.