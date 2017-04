Die Einrichtungen in Mülhausen und Oedt kooperieren nun mit dem Grefrather Verein „Mütter und mehr“.

Mülhausen/Oedt. Seit einigen Monaten gibt es bereits das Famo, das Familienzentrum Mülhausen/Oedt. Dahinter verbergen sich die katholischen Kindergärten St. Vitus Oedt und St. Heinrich Mülhausen, die sich am 1. November zu einem gemeinsam Familienzentrum zusammengeschlossen haben. Jetzt ist mit dem Frauen- und Familienzentrum „Mütter und mehr“, kurz Mum, ein dritter Partner dazu gekommen.

„Dadurch soll das Netzwerk der Hilfen und Beratungen noch enger gemacht werden“, sagte Trägervertreter Manfred Wolfers junior von der Pfarrgemeinde St. Benedikt. Ziel sei, dass Alleinerziehende oder Eltern den Alltag mit ihren Kindern besser bewältigen können.

Jahresprogramm des Famo mit diversen Terminen

Beim Pressegespräch waren ferner die Kindergarten-Leiterinnen Brigitte Güllekes (St. Vitus) und Johanna Backes (St. Heinrich) mit dabei. Sie bringen das Jahresprogramm des Famo mit. Darin stehen unter anderem die im Wechsel stattfindenden Elterncafés, gemeinsame Rücken-Gymnastik-Kurse oder Themenabende (wie „Entspannt ins Bett – entspannt in die Beziehung“) oder, so am 24. April in der Kita St. Vitus, eine Pilates-Schnupperstunde. Ebenfalls bei St. Vitus findet am 3. Mai, 19.30 Uhr, ein Info-Abend zum Thema „Ich will das nicht – Wenn Kinder trotzig werden“ statt.

Mit dabei sind neben Famo-Koordinatorin Franziska Heyer mit Marion Gartz-Drießen und Katja Schulte zwei Damen des Grefrather Vereins Mum. Die entsprechende Kooperationsvereinbarung war erst wenige Tage zuvor vom Verein und von den beiden Kindertagesstätten unterzeichnet worden. Die 1. Vorsitzende von Mum, Marion Gartz-Drießen, nennt nur zwei Beispiele, wie zukünftig die Zusammenarbeit aussehen könnte: „In Mülhausen und Oedt gibt es keine Eltern-Kind-Gruppe, bei uns aber wohl, also könnte man sich besser austauschen, vielleicht schon so etwas nach den Sommerferien in Mülhausen oder Oedt anbieten.“ Zudem gibt es schon seit langem beim Frauen- und Familienzentrum eine Babysitter-Kartei. Diese können jetzt auch bei Bedarf interessierte Eltern vom Famo in Anspruch nehmen.

Neun Punkte gehören zur Kooperationsvereinbarung

Übrigens wird bei Mum in an der Vinkrather Straße am 21./22.April ein neuer Babysitter-Kurs durchgeführt. Interessierte können sich noch melden: Tel. 02158/800 235.

Insgesamt besteht die neue Kooperationsvereinbarung aus neun Punkten. Es geht dabei unter anderem um gemeinsame Info-Veranstaltungen zum Thema der Kindertagespflege, um die Vermittlung von Tageseltern oder Tagespflegestellen oder um die Beratung von Familien mit besonderem Betreuungsbedarf. Hier hatte sich Mum bereit erklärt, die Beratung der Familien zu übernehmen, die über die Öffnungszeiten der beiden Kindergärten hinaus einen zusätzlichen Betreuungsbedarf haben.

Als einer der ersten Veranstaltungen der Kooperation wird beim Elterncafé am 3. Juli in St. Heinrich Mülhausen, ab 14.30 Uhr, Katja Schulte vom Tagespflegestützpunkt bei Mum die interessierten Eltern zu Tagespflege beraten. Und Marion Gartz-Drießen könnte sich noch was vorstellen: „Wir könnten bei uns an der Vinkrather Straße noch andere Kurse durchführen, wenn wir entsprechende Anleiter oder Anleiterinnen hätten, so beispielsweise fürs Handarbeiten oder einen Musikkurs für Kinder.“ Räumlichkeiten für diese Aktionen seien jedenfalls vorhanden.