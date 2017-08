Bei der US-Car & Bike Show im Eisstadion gibt es wieder Autos, Bikes und mehr unter der Devise „American Way of Life“.

Grefrath. Auf Hochglanz polierte Cadillacs, Mustangs, Hot Rods, Pick Ups und Harleys stehen am Wochenende wieder auf dem Gelände des Grefrather Eisstadions. Zum zwölften Mal ist die US-Car & Bike Show am Samstag und Sonntag zu Gast.

Wenn die Tore am Samstagmorgen geöffnet werden, stehen die ersten US-Car-Fahrer bereit, um einen der Parkplätze auf dem Außenring zu ergattern. Dort und auf dem gesamten restlichen Gelände stellen die Fahrer ihre Fahrzeuge zur Schau. Interessierte Besucher flanieren durch die Reihen der Fahrzeuge.

Mittelpunkt auf dem Eventgelände ist das Kuppelzelt im Außenbereich, das als Bühne für die Präsentation der Fahrzeuge, dem „Show & Shine Contest“, dient. Im Scheinwerferlicht kann jeder Besitzer sein US-Car oder US-Bike vorstellen und dem Publikum die Besonderheiten präsentieren. Ein fachkundiges Team bewertet jedes teilnehmende Fahrzeug und prämiert die besten Cars und Bikes am Sonntagnachmittag gegen Ende der Veranstaltung mit Pokalen in verschiedenen Kategorien.

Rund um die amerikanische Fahrzeugkultur oder den „Amercian Way of Life“ gibt es dazu einige Präsentationen wie eine große Airbrush-Show mit mehr als 60 Airbrush-Künstler aus ganz Europa oder die Motorrad-Stuntshow, die mehrmals täglich stattfindet. Ein Stuntfahrer-Pärchen wird das Publikum mit spektakulären und gewagten Stunts auf dem Motorrad zum Staunen bringen.

Wer es lieber etwas ruhiger mag, darf sich auf die Modenschau im Stil der 50er und 60er Jahre freuen. Weibliche und männliche Models präsentieren ihre Lieblingskleiderstücke im amerikanischen Style einmal täglich auf dem roten Teppich.

Im Tanzworkshop kann man Rockabilly-Jive lernen

Es gibt eine Tanzperformance wie in den 50’s. Und wer da gleich mitmachen möchte, kann an einem Tanzkurs vor Ort teilnehmen. In einem kurzen Workshop lernen die Besucher den sogenannten Rockabilly-Jive, eine vereinfachte Form des Jive, die ab der ersten Minute Spaß macht.

Musikalisch begleitet wird die ganze Veranstaltung von verschiedenen Bands und Künstlern, wie Junior Marvel aus den Niederlanden, The Wyatt Christmas Five, Cherry Pets and the Cadets, die das amerikanische Feeling mit feinstem Rockabilly, Blues und Swing perfekt machen.

Wie in jedem Jahr dürfen die vielen Händler auf der Ausstellermeile nicht fehlen. Für die US-Car-Besitzer werden Fahrwerke, Auspuffanlagen, diverse Fahrzeugteile, spezielle Werkzeuge oder Pflegemittel angeboten. Das Publikum darf sich auch auf jede Menge Kleidung in verschiedenen Stilen, amerikanische Dekoration, Sticker, Schmuck, Taschen oder Patches bis hin zu echten Jukeboxen und Flipperautomaten freuen. Red