Der Oedter Shantychor hat Spenden an zwei Kitas überreicht. Weiter im Niers-Geflüster: Hörblume im Einsatz und Wasserspiele.

Grefrath. Mit vollem Einsatz trommeln und das auch noch im Sitzen, das können ab sofort Kinder des Katholischen Kindergartens in Oedt. Die Niersmatrosen hatten diesen pädagogischen Spaß durch eine Spende von 250 Euro ermöglicht. Und auch die Jungen und Mädchen der DRK-Kita haben schöne Geschenke im Wert der gleichen Summe bekommen: eine mobile Lautsprecherbox, an der Mikrofone und Gitarren angeschlossen werden können. Vielleicht gibt es ja bald Shantys von den Niersmatrosen mit musikalischer Unterstützung der Kita-Kinder. Der Flüsterer würde sich freuen.

Neue Spielgeräte im Park

Auf dem Spielplatz im Schwingbodenpark wird ab sofort geflüstert. Darüber freut sich aber nicht nur der Flüsterer, sondern vor allem die jungen Spielplatz-Besucher. Zwei neue Geräte laden ab sofort zum Toben und Spaßhaben ein, darunter eine Flüsterblume, in die auf der einen Seite hineingeflüstert und auf der Anderen abgehört wird. „So kann man über zwölf Meter kommunizieren, das Rohr verläuft unter dem Sand. Es hört sich etwas blechern an, ist aber ganz lustig“, sagt Guido Vincentz, Leiter des Grefrather Bauhofs. „Außerdem haben wir einen Kletterturm, der vorher auf einem anderen Spielplatz stand, aufgebaut. Die Flüsterblume wurde schon vor längerer Zeit gekauft und bisher noch nicht aufgebaut, sie ist also neu.“ Dort, wo jetzt der Kletterturm steht, war vorher ein alter Sandkasten, der laut Vincentz „nicht mehr zeitgemäß“ war. Die Kosten für den Einbau und das Material belaufen sich auf rund 2500 Euro. Aber auch der Rest des Schwingbodenparks ist jetzt bereits für Sommerspaziergänger. „Die gesamte Sommerbepflanzung wurde eingepflanzt. Außerdem wurde neben dem Barfußpfad eine Sumpfwiese angelegt, dort war der Boden schon immer sehr nass“, sagt Vincentz.

Kunst aus Mülhausen in Karlsruhe

Mit Erfolg hat die Mülhausenerin Eva-Maria Camps an der siebten Auflage der „Nadelwelt Karlsruhe“ teilgenommen, einer dreitägigen Veranstaltung, bei der es um Handarbeiten aus aller Welt geht. Künstler aus Europa und den USA – und jetzt auch aus Mülhausen – zeigten dort ihre Werke. Zudem gibt es Workshops und Kursangeboten zu verschiedenen Handarbeits-Themen. Die Quilt-Künstlerin Camps fuhr gemeinsam mit der Gruppe „(Zu)Sammen“, in der auch Frauen aus Mönchengladbach und Uedesheim tätig sind, nach Karlsruhe. Camps selbst nahm zum ersten Mal an der Ausstellung teil. Während ihre Mitstreiterinnen sich in ihren Werken mit den Themen „Braunkohle-Tagebau“ und den „alten Römern“ beschäftigten, hatte sich Eva Maria Camps mit der Firmengeschichte von Girmes, dem einst größten Arbeitgeber in Oedt, auseinandergesetzt. Ihre Baumwollstoffe hat die Mülhausenerin selbst gefärbt, Teppichgarn, -boden, Samt, Kunstseide und Möbelbezug-Stoffe hat sie ebenfalls in ihren Quilts verarbeitet. Der Mix aus den verschiedenen Stoffarten war unter den Ausstellern einmalig. „Das waren unvergessliche Kreativtage“, freut sich Camps.