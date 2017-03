Der Abriss am Oedter Niedertor schreitet voran. Außerdem berichtet der Niers-Flüsterer über neue Geschäfte.

Grefrath. Seit kurzem sind Bagger damit beschäftigt, das alte Gebäude der Oedter Sparkasse am Niedertor abzureißen. Und sie haben bereits ganze Arbeit geleistet – nur noch ein paar Gebäudereste standen gestern in Oedt. Das wurde nötig, nachdem es nach einem Brandschaden nicht mehr dauerhaft genutzt werden konnte. Die Sparkasse ist deshalb weiterhin in Containern untergebracht. Bis der Rohbau des Neubaus fertig ist, wird die Straße Niedertor für den Verkehr gesperrt. Bis zum Parkplatz am Markt darf man die Straße dann aber in beide Richtungen befahren. Die gesamte Baumaß ahme dauert voraussichtlich bis zum Sommer 2018. Die Sperrung soll aber in etwa einem halben Jahr wieder aufgehoben werden. Das neue Gebäude wird gemeinsam von der Sparkasse Krefeld und der GWG errichtet. Über der neuen Sparkassenfiliale entstehen auch neun Wohnungen, die von der GWG vermietet werden. Die Ein- bis Dreizimmerwohnungen werden zwischen 35 und 70 Quadratmeter groß sein.

„Cooler Laden“ in Grefrath

„Ein wirklich cooler Laden und das in Grefrath!“ Im sozialen Netzwerk Facebook ist die Freude groß über das neue Geschäft am Grefrather Markt. Dort bietet Stefanie Schreieck nun „Lieblingssachen“ mit Mode, Deko und Geschenken für Damen an. Shopping-Fans kennen das Konzept vielleicht schon von der Peterstraße in Kempen, von der Hülsdonkstraße in Willich oder den beiden Geschäften in Kerken. Nun gibt es die „Lieblingssachen“ von Stefanie Schreieck also auch in Grefrath. Das Ladenlokal, direkt am Markt gelegen, hatte Schreieck schon länger im Auge. Durch Besuche bei einer Grefrather Kinderärztin fiel ihr Blick öfter auf dieses Objekt und sie dachte: „Das ist es.“ Nachdem sich Inge Krüßen mit ihrem Mode- und Änderungsatelier Anfang des Jahres in den Ruhestand verabschiedet hatte, nutze Stefanie Schreieck die Gelegenheit. Knapp zwei Wochen nach der Eröffnung ist die Inhaberin nun erstaunt. „Mit so einer Resonanz habe ich nicht gerechnet. Wir sind echt überrascht worden“, verrät sie dem NiersFlüsterer und freut sich über den Zuspruch der Kunden. Aufgrund der guten Nachfrage wurde bereits der Bereich der großen Größen von 42 bis 50 erweitert. Geschlossen hat sie unterdessen aber das Geschäft an der Ellenstraße in Kempen – der Laden erwies sich als zu klein. Bei „Lieblingssachen“ an der Kempener Peterstraße ist dagegen ausreichend Platz.

Baumarkt ist eröffnet

Grund zur Freude über die Eröffnung eines neuen Geschäfts gibt es auch in Oedt. Dort hat der Sonderpreis-Baumarkt, An der Kleinbahn 1, im Gebäude des ehemaligen Spar-Marktes am Montag eröffnet. Das Motto ist „. . .da wo die Schraube wohnt“. Das verraten die vielen Plakate im Ort. Aber es gibt noch einiges mehr. Das Sortiment umfasst unter anderem Werkzeug- und Autozubehör sowie Maler-, Kleineisen- und Haushaltswaren. Gut, dass mal wieder Leben in diese Immobilie einkehrt. Da verzeiht man auch den kleinen Fehler auf den Plakaten, auf denen aus dem ehemaligen Spar-Markt ein „ehemals Aldi“ wird.

Gelebte Integration beim Fußball

Die Egidius-Braun-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), benannt nach dem früheren Vorsitzenden, hat sich auf die Fahne geschrieben, Integrationsprojekte zu fördern. Nun hat die Jugendspielgemeinschaft (JSG) von SV Grefrath, SuS Vinkrath und Borussia Oedt von diesem Förderprogramm profitiert. 500 Euro hat die Spielgemeinschaft aus dem Geldtopf bekommen. „Es werden Vereine bedacht, welche sich besonders für die Integration von Flüchtlingen in das Vereinsleben engagieren“, heißt es von der JSG. Derzeit spielen in Grefrath etwa 20 jugendliche Flüchtlinge. Vor allem die B-Jugend ist da nach Angaben des Vereins hervorzuheben. „Die Mannschaft besteht etwa zur Hälfte aus Flüchtlingen. Nur aufgrund dieser gelungenen Integrationsarbeit konnte das Team überhaupt zum Spielbetrieb gemeldet werden“, sagt Jugendleiter Mario Hörnig. Ein gelebtes Beispiel dafür, dass Flüchtlinge nicht nur für den Arbeitsmarkt interessant sind. Auch der Jugend- und Amateurfußball profitiert von den vielen jungen Menschen, die nach Deutschland kommen.

Niersmatrosen haben neuen Chef

Die Niersmatrosen haben auf ihrer Jahreshauptversammlung in der Albert-Mooren-Halle ihren langjährigen Vorsitzenden Heinz Wels zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Als Dankeschön bekam er zum Abschied ein Steuerrad, das ihm von seinem Nachfolger Detlef Heering und Geschäftsführer Rüdiger Leibauer überreicht wurde. Während der Vorstandstätigkeit von Wels hatte sich der Shanty-Chor von der ersten Idee des Chorleiters Fred Bäter zum festen Bestandteil des Oedter Vereinslebens entwickelt. Auch über die Grenzen Grefraths hinaus repräsentiert der Chor, der aus 27 Mitgliedern besteht, die Gemeinde.