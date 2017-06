Beim Jugendturnier der Turnerschaft Grefrath haben 107 Mannschaften mitgemacht. Die Organisation war eine Herausforderung.

Grefrath. Dass nicht nur Profi- sondern auch Jugendhandball spannend sein kann, haben jetzt 107 Mannschaften in 3360 Minuten Handballsport bei der 15. Auflage des Schwingbodenpark-Turnieres der Turnerschaft Grefrath bewiesen. Die Stimmung war bei hochsommerlichen Temperaturen prächtig.

Es war ein großes Turnier, das zeigte, wie der Sport Menschen verbinden kann. Bewiesen wurde auch, was Ehrenamtler zu leisten imstande sind. Das zweitägige Jugendhandballturnier der Turnerschaft Grefrath am vergangenen Wochenende sprengte den Rahmen alles bisher Dagewesenen. 107 Mannschaften aus mehr als zwei Dutzend Vereinen waren am Start. Mit rund 1300 Aktiven (Jugendliche und Kinder, von den Minis bis zu den A-Junioren, in allen Altersklassen) war es das größte Jugendturnier im Handball in Grefrath. Mit der Folge, dass die Parkmöglichkeiten völlig erschöpft waren.

Bereits im November hatte Markus Knauf mit seinem Team mit den vorbereitenden Arbeiten für das Turnier begonnen. In der Endphase waren rund 80 Helfer aktiv. Das Turnier ist auch in Grefrath anerkannt. Das zeigte der Einsatz von rund drei Dutzend Sponsoren. Der Bauhof der Gemeinde Grefrath hatte den Rasen bestens hergerichtet.

Die Vereine kamen vom Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet, dem Bergischen Land wie auch erstmals aus Belgien. Die Aula des Schulzentrums wurde zur Cafeteria, aber auch zum Zentrum der Tombola, bei der es unter anderem Handball-Bälle zu gewinnen gab, aber auch LED-Fernseher. Es gab einen eigenen Handballshop mit Sonderangeboten. Rund um die sechs Spielfelder war eine Zeltstadt aufgebaut, in der für das leibliche Wohl gesorgt wurde. Rund 1500 Besucher hatten ihre Freude am Spiel des Handballnachwuchses. Zahlreiche Fan-Gruppen feuerten ihre Mannschaften an. Die meisten Kameras klickten bei den Jüngsten, denn die hatten nicht nur Trainer und Betreuer dabei, sondern auch Geschwister, Eltern und Großeltern.

An Dramatik fehlte es bis zur letzten Minute nicht. Mal war es eine überragende Torwartleistung, die zu Beifall herausforderte, mal ein Fallwurf. Die schnellen Gegenstöße kosteten bei den hohen Temperaturen viel Kraft.

Mehr als 20 Schiedsrichter waren auf den sechs Kleinspielfeldern im Einsatz. Zu ihnen gehörte auch der Ehrenvorsitzende der Turnerschaft, Helmut Thönes. Alle Spiele dauerten 14 Minuten, ohne Wechsel. Für alle Teams gab es Pokale. Das Turnier bildete für alle den Saisonabschluss.