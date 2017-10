Grefrath. Am Sonntagabend brannte es in einer Scheune auf dem Tetendonk in Vinkrath. Um 20:22 Uhr wurde die Feuerwehr Grefrath zu dem Brand in "Toni's Bauerncafé" alamierte.

Vor Ort schlugen die Flammen aus dem Dachbereich der ehemaligen Scheune, die als Lager genutzt wird. Die Beamten hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und beseitigten Glutnester. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. red