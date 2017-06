Die Wiedereröffnung ist für den 29. Juni geplant.

Grefrath/Kempen. Die Kunden des Rewe-Marktes Kroppen an der Schanzenstraße in Grefrath stehen seit einigen Tagen vor geschlossenen Türen. Und das wird auch noch fast den ganzen Monat lang so bleiben. Grund sind die Umbauarbeiten in dem Markt. „Die Neueröffnung für den Standort Grefrath ist für den 29. Juni geplant – unter Vorbehalt von Unwägbarkeiten“, teilt die Rewe-Pressestelle auf Anfrage der WZ mit und verspricht viele Veränderungen.

Die Verkaufsfläche wird sich fast verdoppeln

So wird die Verkaufsfläche vergrößert. Nach dem Umbau stehen 1400 Quadratmeter zur Verfügung. Der zusätzliche Platz entsteht unter anderem dadurch, dass Lager, Kühlhäuser und Büros in die erste Etage verlegt werden. Die Räume wurden innen und außen vollständig modernisiert. Der Markt werde „in einem ganz neuen Glanz erscheinen“. Das ergebe ein komplett neues Auftreten und eine Aufwertung des Standortes, so die Rewe-Pressestelle.

Als Highlights werden der neue moderne Servicebereich, die Weinabteilung, das Süßwarensortiment und viele Produkte von lokalen Lieferanten genannt. Man werde beispielsweise auch vegane Produkte anbieten, hatte Seniorchef Frank Kroppen der WZ schon vor einiger Zeit verraten. Er hat die Leitung des Marktes inzwischen an seinen Sohn Patrick übergeben. Nach dem Umbau sollen außerdem modernere energiesparende Kühlelemente eingesetzt werden.

Der neue Markt in Kempen soll im Oktober eröffnet werden

Neuigkeiten gibt es auch bezüglich des Neubaus der Rewe-Filiale an der Kleinbahnstraße in Kempen. „Die Eröffnung verschiebt sich wahrscheinlich auf Anfang Oktober – ebenfalls unter Vorbehalt von Unwägbarkeiten“, heißt es dazu aus der Rewe-Pressestelle. Diese Filiale rückt ein Stück weiter in Richtung Fressnapf und soll ebenfalls deutlich vergrößert werden. Insgesamt soll der Neubau 2800 Quadratmeter groß sein. Das sind etwa 350 Quadratmeter mehr als bisher. Falls der Zeitplan eingehalten werden kann, hätte der Neubau dann insgesamt rund ein Jahr gedauert.

In Kempen müssen die Kunden ja trotzdem nicht auf ihren Rewe-Markt verzichten. Bis zur Wiedereröffnung werden sie weiterhin im Zeltbau an der Otto-Schott-Straße (gegenüber dem Self-Bau- und Gartenmarkt) bedient.