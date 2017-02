Grefrath. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, gegen 17:40 Uhr, auf dem Radweg der Kempener Straße in Mülhausen. Eine 78-jährige Grefratherin fuhr auf ihrem Pedelec in Richtung Mülhausen. Die Frau überholte in Höhe Wefersweg eine 46-jährige Frau aus Grefrath, die auf ihrem Fahrrad in gleicher Richtung fuhr. Die 46-jährige bog unerwartet nach links in Richtung Wefersweg ab, ohne dies durch entsprechende Handzeichen angekündigt zu haben, und stieß mit dem Pedelec der 78-jährigen zusammen.

Beide Frauen stürzten, die 78-järhige verletzte sich dabei leicht. Vermutlich hat die 46-jährige Radfahrerin nicht nach hinten geschaut, bevor sie abbog. Der Frau droht jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Polizei appelliert: Auch für Fahrradfahrer und Fußgänger gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Geben Sie als Radfahrer vor dem Abbiegen deutliche Handzeichen! Schauen Sie nach hinten, bevor Sie abbiegen. Lieber einmal mehr, als einmal zu wenig! Tragen Sie nach Möglichkeit einen Schutzhelm, um schwere Verletzungen bei einem Sturz zu verhindern.