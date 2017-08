Nach etlichen Bewegungen des Armes in der Maschine ist das Ergebnis eine feste Masse in einem graubraunen Farbton, die neutral riecht. Kein Vergleich zu der fertig gegorenen Variante. „Kann man direkt mit frisch gemahlenem Mehl backen?“, möchte Horst Filipzek wissen, der mit seiner Frau Irene das Backseminar besucht. Ein Kopfschütteln vom Fachmann. Frisches Mehl bereite Schwierigkeiten in der Verarbeitung, besser sei die Nutzung von abgelagertem.

„Ich finde Backen einfach schön und möchte mehr lernen, als nur ein Brot im Backautomaten herzustellen“, sagt Gabi Ortmann, die direkt ihre Freundin und Schwester mitgenommen hat. Wobei Christina Esser und Anke Hoffmann nicht minder begeistert sind.

Ulrich Berten, der selbst viel backt, interessiert besonders das Backen im Steinbackofen. Der Ofen im historischen Backhaus auf dem Gelände des Freilichtmuseums ist inzwischen angeheizt. „Es ist schwierig festzustellen, ob die Hitze im Ofen optimal ist. Eine alte Regel besagt, wenn man den Arm in den Ofen hält, ein Vaterunser betet, den Arm herauszieht und auf angeflämmte Haare blickt, dann ist die Temperatur richtig“, sagt Kreutschmann. Ein Tipp, der bei allen Teilnehmern herzliches Lachen auslöst. In dem alten Steinofen fehlt der Dampf, das heißt, es gibt keine feuchte Backatmosphäre. Ist der Teig nicht optimal vorbereitet, so reißt das Brot an der Kruste auf. „Wir haben unseren Teig daher etwas weicher gemacht, so kann er nicht so schnell wegreißen“, erklärt der Bäckermeister. Für alle wird es spannend, als die Brote in dem altertümlichen Ofen hinter der Klappe verschwinden. Backen auf diese Art ist schon anders und ein einmaliges Erlebnis.