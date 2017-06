Thomas Rudlof leitete rund um die Burg Uda einen Volkshochschulkurs über das richtige Fotografieren von Landschaften.

Oedt. „Hier empfiehlt es sich, zunächst mit einer Spot-Messung zu arbeiten“, sagt Thomas Rudlof und blickt entlang des schmalen Weges, der von der Burg Uda in Richtung der Niersaue führt. Die Sonne funkelt durch den Blätterwald und lässt Lichtreflexe auf dem Weg tanzen. Gleichzeitig gibt es aber auch dunkle Stellen, so dass ein kontrastreiches Lichtprogramm entsteht. Während die einen genau wissen, wo das Menü für die Spotbelichtungsmessung an ihrer Kamera zu finden ist, gibt es bei anderen fragende Gesichter. Aber dafür ist Rudlof schließlich da.

„Hier haben wir extreme Beleuchtungskontraste, bei denen wir mit einer Einstellung in der Vollautomatik nicht das Optimum erreichen können.“

Kursleiter Thomas Rudlof

Die Burg Uda ist Treffpunkt des Volkshochschul-Kursangebotes Landschaftsfotografie mit Rudlof. Der Kempener Fotograf arbeitet seit zwei Jahren mit der VHS zusammen und bietet zu den verschiedenen Bereichen der Fotografie entsprechende Workshops an. Diesmal steht die Landschaftsfotografie im Mittelpunkt. Der Weg mit seinen Hell-Dunkel-Kontrasten ist dabei direkt ein passendes Beispiel. „Hier haben wir extreme Beleuchtungskontraste, bei denen wir mit einer Einstellung in der Vollautomatik nicht das Optimum erreichen können“, erklärt Rudlof und ist damit mitten bei einem der wichtigsten Themen.

Hobbyfotografen nutzen die Möglichkeiten oft nicht aus

Viele, die hobbymäßig fotografieren, würden auf die Vollautomatik ihrer Kameras setzen und damit die Möglichkeiten der Geräte nicht vollständig ausnutzen. „Die Vollautomatik funktioniert für einen Großteil der Bilder auch wunderbar, aber bei weitem nicht immer. Zudem kann mit individueller Einstellung generell mehr aus einem Bild herausgeholt werden“, informiert der Fachmann.

Ob Melanie Schürmanns, die sich eine neue Kamera gekauft hat und vor der geplanten Islandreise Tipps vom Profi in Sachen Kamerahandling haben möchte, oder Michael Luven, der bislang wenig Landschaft fotografiert hat und das Neuland nun betreten möchte – alle sieben Teilnehmer folgen den Ausführungen des Dozenten mit großem Interesse.

Das Niersgebiet bietet zahlreiche Fotomotive an

Anschaulich erklärt Rudlof Fehler und schult in der manuellen Einstellung, als auch der Bildgestaltung an sich. Der Fotograf macht verständlich, warum Kameras in der Vollautomatik teilweise über- als auch unterbelichten und warum Weiß manchmal zu einem schmutzigen Grau wird. Der Belichtungsmesser sei zu 18 Prozent auf die Farbe Grau geeicht. Das führe, je nach Motivhelligkeit, zu Über- beziehungsweise Unterbelichtung.

Im Niersgebiet um die Burg Uda gibt es zahlreiche Fotomotive, die sich als Beispiele für Tipps und Fehleraufklärung bestens eignen. „Ich habe bereits vor einiger Zeit einen Wochenendkurs bei der VHS belegt und viel gelernt. Jetzt möchte ich mein Wissen in Sachen Landschaftsfotografie aufstocken“, sagt Wolfgang Terstappen.

Die fotografische Wissensaufstockung gelingt allen Teilnehmern. Nach acht Unterrichtsstunden ist jeder Teilnehmer im Umgang mit seiner Kamera ein Stück weitergekommen.