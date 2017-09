Die evangelische Kirchengemeinde feiert in diesem Jahr Jubiläum. Denn im September vor genau 60 Jahren, also 1957, wurde in Grefrath und Oedt mit dem Bau der beiden Kirchen begonnen. Die evangelische Kirchengemeinde selbst wurde jedoch erst am 1. April 1961 gegründet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kamen viele evangelische Christen nach Grefrath und Oedt. Zeitweise zählte die evangelische Kirchengemeinde knapp 3000 Mitglieder. Daher wurde gebaut – in Oedt am Bergweg und in Grefrath An der evangelischen Kirche. Schon im Jahr 1947 war in Grefrath die Notwendigkeit erkannt worden, eine evangelische Volksschule einzurichten. Dies geschah dann im späteren Sporthaus an der Nordkanalkampfbahn an der Lobbericher Straße. Später zog die Volksschule ins Schulzentrum am Burgweg. Vor der Gründung der evangelischen Kirchengemeinde gehörten die Oedter der evangelischen Kirche in Süchteln an, die Grefrather gehörten zu Kempen. In Oedt war die Zahl der evangelischen Christen zum Zeitpunkt des Kirchenbaus von 100 auf 800 gestiegen. In Grefrath gab es doppelt so viele Protestanten wie in Oedt. Weihnachten im Rohbau Im selben Jahr – am 8. Juli 1957 – wurde auch der Grundstein für das evangelische Kinderheim gelegt. Heute befindet sich dort das Haus an der Dorenburg. Zum Weihnachtsfest 1957 wurde im Rohbau der heutigen Friedenskirche in Grefrath der erste Gottesdienst mit Pfarrer Fliedner gefeiert. Am 19. Oktober 1958 wurde das Gotteshaus dann feierlich eingeweiht. Zwei Monate später, am 14. Dezember 1958, war die Einweihung der Versöhnungskirche in Oedt. Der Architekt dieser drei Bauwerke war Karl Sander aus Bedburg. Der erste Pfarrer in der neuen Kirchengemeinde war Theodor Münzenberg, der am 24. September 1961 in sein Amt eingeführt wurde. Er war der Vater der heutigen Pfarrerin Barbara Münzenberg. 1967 verließ Pfarrer Münzenberg Grefrath. Der dienstälteste Mitarbeiter ist Wolfgang Schöllhammer, der seit dem 6. Juli 1961 Organist ist. Am 1. und 8. Dezember bekamen die beiden Kirchen ihre Glocken, Bronzeglocken der Firma Rincker aus Sinn. Neben der evangelischen Kirche in Grefrath eröffnete zudem vor fast 50 Jahren der evangelische Kindergarten.

Sein 70-jähriges Bestehen feiert der Oedter Heimatverein in diesem Jahr – am Samstag war der Höhepunkt mit dem Familienfest an der Burg Uda. Das haben die Mitglieder zum Anlass genommen, in den Schaufenstern an der Hauptstraße 52 auf die eigene Geschichte zurückzublicken. Zu sehen ist in den Jubiläumsschaufenstern eine Auswahl dessen, worum sich der Heimatverein in den vergangenen 70 Jahren gekümmert hat. Neben den Gründern des Vereins dokumentieren die Exponate unter anderem die zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und das Heimatmuseum. Auch über die Ausgrabungen und den Ausbau der Burg Uda und der St. Vitus Kirche wird in den Fenstern berichtet. Zudem kümmern sich die Mitglieder auch um Denkmalschutz, die Pflege der Ortsgeschichte und den Naturschutz. Die zahlreichen Angebote des Heimatvereins sind auf einer Sammlung alter Plakate zu sehen. Besonders interessant sind dabei die Plakate der ersten Nachkriegsjahre, die noch auf eine Art Packpapier gedruckt wurden. Vervollständigt wird der Querschnitt aus 70 Vereinsjahren durch einige Veröffentlichungen wie das „Üdsche Heimatblättsche“ seit 2006 und die Chronik „60 Jahre Heimatverein Oedt e.V.“. Medikamente auf Rädern Einige werden ihn vielleicht schon gesehen haben, denn seit einigen Tagen flitzt er durch Grefrath. Die Rede ist von einem riesigen roten Marienkäfer – auf vier Rädern. Kennzeichen: KK-MA 2346. Das neue Botenfahrzeug der Marien-Apotheke soll gewährleisten, dass alte und kranke Menschen in Grefrath und Umgebung schneller ihre dringend benötigten Medikamente erhalten. „Ein echter Hingucker. Das ganze Team liebt ihn“, flüstert Ines Anne Gerhardus, Leiterin der Marienapotheke Hohe Straße 15. Der knallrote Fiat 500 S ist laut Inhaberin eine wert- und sinnvolle Anschaffung. „Der Bedarf ist da. Viele Menschen schaffen es heute einfach nicht mehr, neben Job und Familie rechtzeitig in ihre Apotheke zu kommen. Oder sie sind zu krank, um das Haus zu verlassen. Dann kommen wir zu ihnen“, sagt Gerhardus. Zudem sei der Marienkäfer „viel schneller, als wenn Sie im Internet bestellen“. Übrigens: Das Kennzeichen des neuen Flitzers kommt nicht von ungefähr. Über die Telefonnummer 02158/2346 ist das Team der Marienapotheke zu erreichen. „Wer ein Rezept hat, kann auch ein Foto per Whatsapp an diese Nummer senden. Wir legen es dann abholbereit zurück – oder kommen eben zu Ihnen“, so Gerhardus.