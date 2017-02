Das Areal Nord-/Neustraße soll an die Firma Hamelmann gehen. Das entschied der Bauausschuss.

Grefrath. Schon seit vielen Jahren wird über eine Bebauung der Rasenfläche zwischen Neu- und Nordstraße diskutiert. Nun ist eine Lösung gefunden. Die Gemeinde wird das 6000 Quadratmeter große Grundstück an den Kempener Bauunternehmer Jürgen Hamelmann verkaufen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Grefrather Bauausschuss am Montagabend in nicht-öffentlicher Sitzung. Auf Anfrage der WZ bestätigte Bürgermeister Manfred Lommetz den Plan, das Gelände zu veräußern. „Wir beabsichtigen einen Kaufvertrag mit der Firma Hamelmann abzuschließen“, so Lommetz. Einen entsprechenden Auftrag habe der Bauausschuss nun der Gemeindeverwaltung erteilt.

Drei Mehrfamilienhäuser und Bungalows geplant

Wie im Sommer von der WZ berichtet, gab es letztlich vier interessierte Investoren an dem Gelände. Einen konkreten Bebauungsplan gibt es für das Areal noch nicht. Die Gemeinde stellt sich dort sowohl Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen als auch Einfamilienhäuser zum Kauf vor. Nach Informationen der WZ plant Hamelmann bislang mit drei Mehrfamilienhäusern. Außerdem sollen Bungalows als sogenannter barrierefreier Wohnraum entstehen.

Bevor es an eine mögliche Bebauung geht, muss das Grundstück zunächst von Altlasten befreit werden. Früher gab es dort einen Standort der Textilfabrik Grevelour. Außerdem wurde die Fläche einst von einer Batteriefabrik genutzt. Nach Angaben von Lommetz stehen die Gemeinde und der künftige Investor diesbezüglich mit dem zuständigen Altlastensanierungsverband in Kontakt.

Zunächst muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden

Wann mit dem konkreten Baubeginn der Häuser gerechnet werden kann, ist noch offen. Laut Manfred Lommetz ist ein Zeitpunkt im Herbst 2018 wünschenswert. Details stünden aber noch nicht fest – schließlich müsse noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Gemeinde werde alles schnellstmöglich auf den Weg bringen.

Die Firma Hamelmann mit Hauptsitz an der Butzenstraße im „Dreiländereck“ Kempen/Oedt/Tönisvorst ist in der Region vor allem durch Straßenbau bekannt. Inhaber Jürgen Hamelmann ist an mehreren Immobilienprojekten beteiligt. So ist der Kempener an der Girmes Vermarktungs- und Entwicklungs GmbH (GVE) beteiligt. Gemeinsam mit anderen Investoren arbeitet er mit Erfolg an einer Vermarktung der großen Industriefläche in Oedt.