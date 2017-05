Bei der Veranstaltung im Eisstadion gibt es auch viele Aktionen für Familien.

Grefrath. Neu- und Gebrauchtwagen wird es am Sonntag beim „1. WZ-Autosalon am Niederrhein“ auf dem Außenring im Eisstadion geben. Dazu gibt es von 11 bis 17 Uhr viele Attraktionen für die Familie – bei freiem Eintritt.

Eine davon wird vom Grefrather Eisschnelllauf-Club angeboten. Und zwar ein Inliner-Kurs für Kinder ab vier Jahren. Aber auch Erwachsene können mitmachen. Startzeiten sind jeweils um 13 und 15 Uhr am Stand des Clubs. Die Kinder müssen Inlinerschuhe, Helm, Knie- und Ellbogenschützer sowie Handschützer mitbringen. Um die guten Tipps fürs sichere und richtige Fahren kümmern sich die Trainer.

Derweil der Nachwuchs auf Rollen dahingleitet, können sich die Eltern unverbindlich in Sachen Automobile umsehen. Die Auswahl ist groß: Modelle von Marken wie Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volvo, Peugeot, Citroën und Opel werden vertreten sein und können auf der großzügigen Fläche des 400-Meter-Außenrings von allen Seiten betrachtet werden.

Verschiedene Autohäuser aus der Region haben ihr Kommen zugesagt. So werden unter anderem die Ruland GmbH aus Viersen, das Autohaus Tendyck aus Kempen, das Autohaus Essers aus Krefeld sowie das Autohaus Steffens aus Nettetal vor Ort sein und ihre Fahrzeuge präsentieren. Interessierte können sich von den Auto-Experten beraten lassen und selbst einmal hinter dem Lenkrad Platz nehmen.

Unter dem Zeltdach warten verschiedene kulinarische Angebote auf die Besucher. Dort werden auch Sitzmöglichkeiten geboten. Das Krefelder Kaufhaus SinnLeffers präsentiert auf einer Modenschau einige aktuelle Trends. Die Kleidung kann vor Ort gekauft werden.

Während die Erwachsenen PS und Mode erleben können, gibt es auch für die kleinen Besucher einige abwechslungsreiche Angebote. Bei „Water Walking Balls“ warten große, transparente Bälle, in denen Kinder in einem Becken übers Wasser laufen können. An einer Torschussmessanlage können große und kleine Kicker einmal testen, wie schnell der geschossene Ball fliegt. Zwei große Hüpfburgen laden zum ausgiebigen Toben ein. Kinder können sich außerdem farbenfroh schminken lassen. Die Feuerwehr wird dabei sein und den jungen Besuchern ihre ganz besonderen Fahrzeuge vorstellen. Zugesagt haben auch einige Eishockey-Stars der Krefeld Pinguine. Sie bringen auch Maskottchen Kevin und einen Merchandising-Stand mit.

Die Mobile Redaktion wird ebenfalls im Eisstadion sein

Den „1. WZ-Autosalon am Niederrhein“ möchte die Niederrhein-Redaktion nutzen und von den Besuchern beispielsweise, wissen ob es in der Region ausreichend Angebote für Familien gibt – wie zum Beispiel das Grefrather Eisstadion. Oder wünschen Sie sich zusätzliche Angebote in Grefrath? Aber auch beispielsweise in Kempen, Willich oder Tönisvorst? Wir möchten mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zwischen 12 und 14 Uhr ins Gespräch kommen. Sollten Sie keine Zeit haben, vorbeizukommen, können Sie uns auch eine Mail schicken:

redaktion.kempen@wz.de