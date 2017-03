Herbert Küsters ist nun Ehrenmitglied

Der Heimatverein Grefrath würdigt damit die Verdienste des ehemaligen Vorsitzenden.

Grefrath. Bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Bürgerhof blickte der Heimatverein Grefrath auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Höhepunkte waren Ausflüge nach Dortmund und in die Eifel. Hubert Döring erinnerte unter anderem an die gelungene Nachtwanderung oberhalb Hinsbecks, die Führung des Heimatforschers Alfred Knorr zu historischen Niersübergängen, an die Bierprobe zum 500-jährigen Bestehen des Deutschen Reinheitsgebots mit dem Kirchenchor sowie den Vortrag des Krippen-Kenners Manfred Suthoff mit der Kolpingfamilie. Höhepunkt in diesem Jahr stellte Peter Küsters vor: Es wird erneut eine Fahrt in die Eifel geben, diesmal zum Geysir in Andernach und zum Kloster Maria Laach.

Volker Delschen, Stefan Krewet und Frank Planken wurden erneut zum geschäftsführenden Vorstand gewählt; Hubert Döring stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als Beisitzer wurden Herbert Küsters, Peter Küsters und Peter Lastring bestätigt.

Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt: Marga Heinen, Helma Höing, Hans Gerd Konnen, Josefine Winkler (50 Jahre), Hannelore und Walter Hurtmanns sowie Aggie Lindackers (40 Jahre), Rolf Clemens und Paul Strucken (25 Jahre).

Für ihn überraschend wurde Herbert Küsters einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Stefan Krewet stellte Küsters’ Verdienste heraus, der den Verein über 20 Jahre lang mit großem Einsatz geführt hat. Unter seiner Initiative entstand das Textildenkmal am alten Grevelour-Standort. Red