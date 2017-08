Ein Geschicklichkeits- und Trinkspiel aus den USA sorgt derzeit in Grefrath für Aufsehen.

Grefrath. Es gibt Menschen, die sammeln Briefmarken. Andere wiederum treiben in ihrer Freizeit Sport, gehen zum Beispiel nach Feierabend eine Runde Joggen. Wieder andere entspannen bei einem guten Buch. Und Max Schindler, Mario Gerber sowie Arne Zirkler aus Grefrath werfen Tischtennisbälle auf halbgefüllte Bierbecher. Was zunächst komisch und nicht wirklich spannend klingt, ist derzeit ein absolutes Trend-Hobby: Beer Pong. Hä? Bier wat? Beer Pong!

Das Internetlexikon Wikipedia bezeichnet Beer Pong als Trink- und Geschicklichkeitsspiel. Diese Bezeichnung trifft es eigentlich ganz gut. Zweierteams stehen sich an einem Tisch gegenüber. Auf jeder Seite stehen sechs Becher in Pyramidenform. In jedem befinden sich 0,1 Liter Bier. Und dann werfen die Kontrahenten abwechselnd mit Tischtennisbällen – mit dem Ziel, die Kugel in einem der Becher zu versenken. So viel zur Geschicklichkeit. Und nun zum Trinken: Wenn ein Ping-Pong-Ball im Bier gelandet ist, muss dieses vom „getroffenen“ Team geleert werden. Der leere Becher wird vom Tisch genommen. Die Mannschaft, die zuerst alle gegnerischen Becher getroffen hat, gewinnt.

Erstes Turnier zu Karneval war ein voller Erfolg

„Klar, da wird das eine oder andere Bierchen getrunken. Aber bei uns geht’s um den Spaß und auch um sportlichen Ehrgeiz. Das ist keine Sauferei“, sagt Mario Gerber. Nahezu jedes Wochenende trifft man sich im Freundeskreis Schindler-Gerber-Zirkler zu einer oder mehrerer Runden Beer Pong. Und sogar Turniere stehen in den Kalendern der Trink- und Geschicklichkeitssportler. Die Grefrather Crew richtete am Karnevalssamstag ihr erstes eigenes Turnier in den Hinsbeck-Glabbacher Bayernstuben. Das Projekt war so erfolgreich, dass es am 19. August eine Neuauflage gibt. Diesmal hoffen die Veranstalter auf noch mehr Teams als es beim Karnevalsturnier waren. Da waren es 65. „Das sieht auch ganz gut aus“, sagt Gerber mit Blick auf die Anmeldungen.

Beim Turnier in einem Zelt an der Glabbacher Bayernstube werden die Becher auf gewöhnlichen Biertischen platziert, wie man sie von Partys kennt. Inzwischen kann man aber Beer-Pong-Tische kaufen. Beleuchtete Becher, Lichterketten – alle möglichen Gags werden in die Tische eingebaut und vermarktet. Die Grefrather Gruppe ist sogar selbst aktiv und baut dann und wann eigene Tische. „Das macht einfach Spaß. Es ist witzig“, sagt Max Schindler.