Rund 80 Interessierte waren am Mittwochabend zur Gründungsveranstaltung der Bürgerinitiative gekommen. Diese muss nun Gas geben. Am Dienstag läuft die Frist ab.

„Wir müssen an die Zukunft denken“, sagen Dorothea und Manfred Hooge. Gerade haben sie ein Formular ausgefüllt, weil sie sich bei der neuen Bürgerinitiative „Glasfaser für Grefrath“ engagieren wollen. Sie sind 77 und 81 Jahr alt und die Zukunft ihrer Gemeinde Grefrath liegt ihnen am Herzen. Für die beiden ist es wichtig, sich für schnelles Internet einzusetzen – für die jungen Menschen und die Firmen, die sich möglicherweise in der Gemeinde ansiedeln wollen und diese Infrastruktur benötigen.

Und sie sind damit nicht allein. Rund 80 Interessierte waren am Mittwochabend in den Saal des Lenkeshof in Vinkrath zur Gründung der Bürgerinitiative gekommen. Daniela Mohr hatte die Initiative zusammen mit Irmgard Agsten gestartet und begrüßte nun die zahlreichen Interessierten. Gemeinden, die die nötige Quote für den Glasfaser-Ausbau erreicht hätten, hätten das nur mit Hilfe von Bürgerinitiativen geschafft. Und in der Gemeinde Grefrath muss sich noch einiges tun, bis das Ziel erreicht ist (siehe Info-Kasten).

Die Initiative will unabhängig informieren. Es gebe bei den Bürgern noch viele Ängste und offene Fragen. „Dabei bleibt die Bedeutung dieser Möglichkeit auf der Strecke“, findet Daniela Mohr. „Die Chance, dass wir in absehbarer Zeit ein vergleichbares Angebot bekommen, ist sehr gering“, sagt sie und betont, dass nicht nur jeder Einzelne, sondern die Gemeinde im Ganzen von einem Anschluss ans schnelle Internet profitiere. Auch das Thema Aufwertung der eigenen Immobilie durch einen solchen schnellen Internetanschluss werde von vielen unterschätzt. Damit könnte man auch ältere Mitbürger überzeugen, die selbst vielleicht nur einen Festnetzanschluss fürs Telefon brauchen, mit der Investition aber eine Wertsteigerung ihres Hauses erreichen könnten.

Christoph Streit von der Initiative erklärte technische Details und Zahlen zu einem möglichen Glasfaserausbau. Der Vorteil gegenüber dem Ausbau der Telekom sei, dass das Glasfaserkabel bis ins Haus gelegt werde, was höhere Geschwindigkeiten ermöglicht.

Verlängerung der Frist ist möglich

Zu teuer – dieses Argument höre man immer wieder. Da rät Christoph Streit genau nachzurechnen. Zwar sei der direkte Vergleich schwierig. Aber die Kosten seien über 24 Monate gerechnet mit einem ähnlichen Angebot der Telekom vergleichbar, die Leistungen aber besser. Auf ihrer Internetseite gibt es die Initiative eine genaue Gegenüberstellung von Leistungen und Kosten.

Ortsteile Das Unternehmen Deutsche Glasfaser führt zurzeit eine sogenannte Nachfragebündelung durch. Stichtag ist der 14. August. Bis dahin müssen 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser unterschrieben haben, sonst gibt es keinen Ausbau. Eine Verlängerung dieser Frist ist aber möglich. Die Nachfragebündelung läuft zurzeit für Oedt und Grefrath. 3141 Haushalte in Grefrath und 2203 in Oedt sowie die Firmen in drei Gewerbegebieten versucht die Glasfaser seit Mitte April anzuwerben. In Oedt sind bisher zehn Prozent erreicht, in Grefrath zwölf. Ab Samstag beginnt die Aktion für Vinkrath. Mülhausen soll bald folgen.

Auch vielen jungen Grefra-thern ist der Glasfaserausbau wichtig. „Wenn ich bedenke, dass wir demnächst zu viert ins Internet gehen, dann reicht das Angebot der Telekom nicht aus“, sagt ein junger Vater. Auch die Schulen wäre ein Glasfaseranschluss interessant, sagt ein anderer Grefrather. „Wenn das zustande käme, wäre der Wettbewerb größer“, sagt Friedhelm Vermaseren mit Blick darauf, dass die Deutsche Glasfaser die Leitungen, die das Unternehmen verlegt, auch anderen Providern zur Verfügung stellen muss. Vermaseren hat bereits einen Vertrag unterschrieben und hofft, dass noch weitere Grefrather mitmachen.