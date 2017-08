In der Niersgemeinde gründet sich eine Initiative für das Projekt.

Knapp zwei Wochen vor dem entscheidenden Stichtag in Sachen Glasfaser für Grefrath will sich eine Bürgerinitiative hinter das Projekt stellen. Gestern wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der zu einer Gründungsveranstaltung am 9. August, 19 Uhr, in den Lenkeshof, Wankumer Landstraße 2, eingeladen wird. Vier Bürger haben die Einladung unterzeichnet: Daniela Mohr, Irmgard Agsten, Christoph Streit und Hans-Josef Hegger. Zudem gibt es weitere Ansprechpartner – unter anderem die CDU-Ratsherren Georg Fasselt, Markus Funken und Christian Kappenhagen.

Die Initiative will für ein schnelles und leistungsstarkes Internet in Grefrath sorgen. Beziehungsweise das Ansinnen des Unternehmens Deutsche Glasfaser unterstützen, das die Ortsteile Grefrath und Oedt sowie inzwischen auch Mülhausen und Vinkrath ans schnelle Internet anschließen möchte. Dies tut die Firma aber nur, wenn sie bis zum 14. August 40 Prozent der angeschriebenen Bürger zu einem Vertragsabschluss bewegen kann. Erst dann lohne sich die Investition in einer Kommune für das Unternehmen aus Borken. Nach eigenen Angaben hat die Deutsche Glasfaser in Grefrath derzeit eine Quote von acht Prozent erreicht. tkl