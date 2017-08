Das Unternehmen konzentriert sich auf Vinkrath. Die Bürgerinitiative will nun verstärkt beraten.

Grefrath. Für die Bürgerinitiative „Glasfaser für Grefrath“ ist es ein Weckruf: Die Frist für die Sammlung der Nachfrage für einen Glasfaseranschluss durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser ist abgelaufen. Und das Unternehmen hat der Initiative mitgeteilt, dass in den zehn Wochen deutlich weniger Verträge abgeschlossen werden konnten als üblich. Daher müsse die Geschäftsführung beraten, ob und in welcher Form der Ausbau in Grefrath und Oedt weiter betrieben werden könne. Das Unternehmen pausiert in den nächsten zwei Wochen und wird die Infopunkte in Oedt und Grefrath nicht öffnen.

Stattdessen wolle man sich auf die „Nachfragebündelung in Vinkrath“ konzentrieren, die am vergangenen Wochenende vielversprechend angelaufen sei. Dort endet die Frist am 9. Oktober. Nur wenn 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser unterschreiben, beginnt diese mit dem Ausbau. Grefrath liegt akuell bei 14 Prozent, Oedt bei elf Prozent.

Nachfragebündelung geht erst einmal weiter

Die Bürgerinitiative, die sich seit zwei Wochen für den Glasfaserausbau für Grefrath und Oedt einsetzt, hatte auf eine Verlängerung des Zeitraums gehofft. Es sei aber verständlich, dass das Unternehmen nicht unbegrenzt mit Beratungspersonal vor Ort präsent sein könne.

Die Deutsche Glasfaser habe aber auch klargestellt, dass die Nachfragebündelung für Grefrath und Oedt bis zu einer endgültigen Entscheidung weitergehe und man der Bürgerinitiative die Chance geben wolle, die Menschen zu erreichen. Man habe die Erfahrung gemacht, dass die notwendige 40-Prozent-Quote nur erreicht werden könne, wenn eine gut funktionierende Bürgerinitiative als Mittler fungiere. Das scheine in Grefrath nun zu gelingen – sowohl Homepage als auch die Informationsstände und die persönliche Ansprache hätten ein sehr hohes Niveau, so die Initiative.

Bürgerinitiative berät an unterschiedlichen Stellen

Daniela Mohr, eine der Sprecherinnen der Bürgerinitiative, gibt sich kämpferisch: „Auch wenn wir weit zurückliegen – wir haben in den vielen persönlichen Gesprächen festgestellt, dass viele die immense Bedeutung des Breitbandausbaus für das eigene Zuhause und für die Zukunftsfähigkeit der gesamten Gemeinde Grefrath erkennen.“ Das will die Initiative nun weiter ausbauen. Jeder, der mitmachen kann und will, kann sich per E-Mail unter mitmachen@glasfaser-grefrath.de melden.

Außerdem werde man mit vereinten Kräften das Beratungsangebot für die Bürger ausbauen. Folgende Termine sind vorgesehen: Heute findet ab 18 Uhr ein offenes Treffen im HPZ in Vinkrath statt, ab 19 Uhr ist dort eine Info-Veranstaltung der Deutschen Glasfaser. Morgen, Freitag und Samstag wird ein Infostand an einem Grefrather Supermarkt stehen. Für Samstag sind Bürgerberatungen in Oedt geplant, für Donnerstag, 24. August, ein Bürger-Glasfaser-Stammtisch im Oedter Treff an der Hochstraße.

Im Infopunkt der Deutschen Glasfaser an der Dorfstraße in Vinkrath können Verträge für alle drei Ortsteile – Grefrath, Oedt und Vinkrath – abgeschlossen werden. Red