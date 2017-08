Bundestagswahlen stehen an. Udo Schiefner (SPD) und Uwe Schummer (CDU) möchten wieder in das Parlament einziehen. Beide haben dem Grefrather Eisstadion einen Besuch abgestattet, beide locken mit der Unterstützung aus Fördertöpfen. Für das Eisstadion, seine Crew und den Kreis Viersen wäre es nur gut, wenn eine ordentliche Finanzspritze an der Niers ankommen würde - egal durch welche Unterstützer. Die Politiker klangen beide zuversichtlich. Die Grundvoraussetzung notleidend ist gegeben, Grefrath ist in der Haushaltssicherung. Jetzt müssen Aufsichtsrat und Gemeinde „nur noch“ durchdachte Konzepte liefern und der Rest der Eissportfreunde die Daumen drücken.

