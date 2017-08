Es ist eine Entscheidung fürs Leben, wenn man den Gang ins Kloster wählt. Schwester Judith (81) und Schwester Martha (42) sind ihn gegangen und berichten in der WZ-Serie, wie es dazu kam.

Mülhausen. Das Wort Berufung hat mehrere Bedeutungen: So legt man Berufung gegen ein Urteil ein; wird auf einen Lehrstuhl als Professor berufen oder folgt dem inneren Ruf und ergreift einen besonderen Beruf, wählt eine besondere Lebensweise. In der heutigen Folge über das Leben in der Abtei Mariendonk geht es um letztere Bedeutung des Begriffs. Im WZ-Gespräch erzählen Schwester Judith (81) und Schwester Martha (42) von ihrem Weg vom weltlichen Leben ins klösterliche.

Schwester Judith ist mit einem älteren Bruder in Düsseldorf aufgewachsen. Ihre Eltern waren Schauspieler, die Familie evangelisch. Ihren Lebensweg hatte sie sich anders vorgestellt. Aber: „Plötzlich kam das Kloster dazwischen“, sagt sie. Den Kontakt zur katholischen Kirche fand die Familie über den Vater, der einen Pater im Benediktinerkloster Maria Laach in der Eifel kannte. „Das hat mich fasziniert, als ich die Mönche live gesehen habe.“ Schwester Judiths Mutter wiederum kannte einen Priester in Krefeld, mit dem sie sich ausgetauscht hat.

Mehr als 60 Jahren lebt Schwester Judith in Mülhausen

„Wir haben zu Hause ständig über religiöse Themen gesprochen. Aber jeder von uns Dreien hat für sich unabhängig von den anderen beschlossen, katholisch zu werden. Und der Gedanke an das klösterliche Leben hat mich nicht mehr losgelassen.“

Sie habe gebetet, dass „der Herr mir irgendwie einen Wink gibt, ob er mich haben will“, sagt sie. „Und plötzlich habe ich es gewusst.“ Ein Jahr, nachdem sie katholisch geworden war, ging sie nach Mülhausen. Das war 1956.

Und warum hat sie sich für Mariendonk entschieden? „Meine Mutter hatte dem Priester in Krefeld von meinem Wunsch erzählt, ins Kloster zu gehen. Er meinte, Mariendonk wäre genau das Richtige für mich“, erinnert sich Schwester Judith. Natürlich sei sie dem Vorschlag nicht blind gefolgt, sondern habe sich gründlich informiert und festgestellt: „Das passt. So und dort will ich leben.“

Schwester Martha stammt aus Berlin. Dort ist sie mit einer neun Jahre älteren Schwester aufgewachsen. „Meine Eltern waren im Einzelhandel tätig. Nachdem ich festgestellt hatte, dass Krankenschwester nichts für mich ist, habe ich eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht“, erzählt sie. Das habe ihr Spaß gemacht. Nach der Wende 1991 habe es ihren Eltern nicht mehr in Berlin gefallen, deshalb seien sie mit ihr in die Pfalz, in die Nähe von Speyer, gezogen. Damals war Schwester Martha 16.