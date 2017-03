Die neue Händlergemeinschaft „Grefrath InTakt“ hat ihre erste Veranstaltung mit Erfolg bewältigt - es war proppenvoll.

Grefrath. Die äußeren Bedingungen warenam Sonntag auch im Grefrather Zentrum optimal. Nicht nur die Sonne ließ sich blicken. Tausende nutzten den sonnigen Tag zum Spaziergang oder zum Bummeln. Zumal in der Fußgängerzone ein großer Trödelmarkt aufgebaut war, bei dem vom Staubwedel in den deutschen Nationalfarben bis zur Kuckucksuhr vieles zu haben war. Parallel dazu hatte aber auch die neue Werbegemeinschaft „Grefrath InTakt – lokal und gut“, zu einem kleinen Frühlingsfest auf dem Markt eingeladen.

„Sicherlich ist da noch Luft nach oben, aber für den Anfang bin ich begeistert“, sagte die Vorsitzende der neuen Gemeinschaft für Handel, Gewerbetreibende und Freiberufler, Eva Pomplun. „Grefrath InTakt“ war selbst mit einem Info-Stand vertreten. Eva Pomplun fand kurz Zeit für ein Gespräch, hatte dann als „Zum Fürsten Blücher“-Wirtin wieder jede Menge zu tun. Und da parallel verkaufsoffener Sonntag war, war richtig was los.

Auf dem Markt hatte sich „Grefrath InTakt“ mit einigen der nahezu 30 Mitgliedern breit gemacht. Fahrradhändler wie Leonardo Persico, Christoph Heidler und Adrie den Tek priesen die Vorzüge ihres E-Bikes zum Preis zwischen 1699 und 2699 Euro an. Einige Floristinnen und Landfrauen nutzten ebenfalls die Gunst der Stunde. Elisabeth Brünen beispielsweise, die Blumen am Deversdonk, aber auch in Vinkrath, verkauft, bot Frühlingsblüher in Hängeampeln an oder lustige Osterhasen und Schafe aus Ton oder anderen Materialien. Marlene Koenen vom Vinkrather Koenenhof kredenzte frisches Obst und Gemüse sowie ihren eingemachten Sirup und Marmelade.

Am Stand von „Grefrath InTakt“ meldeten binnen kürzester Zeit die Nr. 30 und 31 ihre Mitgliedschaft an: zum einen Simone Zartingen, die in Oedt eine Postagentur hat, darüber hinaus Geschenkartikel, Accessoires und neuerdings in ihrem „Frauenzimmer“ Damen-Oberbekleidung verkauft. Zum andern der Grefrather Tobias Böttcher, Chef der Kempener Werbeagentur „Fabelhaft“.

Fabelhaft soll ferner das neue Logo für die Händlergemeinschaft werden. Nach einem entsprechenden Aufruf waren 18 Vorschläge eingereicht worden. Die Passanten wurden am Sonntag um ihre Meinung zu den ausgestellten Logos gebeten. Viel Zustimmung gab es für eins, das die Silhouette von Grefrath zeigt, mit Eisstadion, Schwimmbad und einem Flugzeug, das gerade vom Niershorst abgehoben hat. Der Vorstand wird den besten Vorschlag bei seiner nächsten Zusammenkunft am 3. Mai in der Gaststätte „Zum Fürsten Blücher“ aussuchen. Auf den Gewinner wartet ein 50 Euro-Gutschein, den die zweite Vorsitzende, Barbara Schoenmackers, gestiftet hatte.

Schoenmackers selbst hatte ihr Schmuck- und Uhren-Geschäft an der Hohe Straße geöffnet und draußen einige bequeme Sitzgelegenheiten geschaffen.

Natürlich können jederzeit weitere Interessierte der Gemeinschaft beitreten. Nähere Auskünfte erteilen Eva Pomplun, Tel. 02158/3162, oder in ihrer Gaststätte und zu den Bürozeiten der Grefrather Geschäftsstellenleiter der Sparkasse, Florian Deimel, der gestern gemeinsam mit Eckhard Klausmann weitere Anmeldungen entgegen nahm. „Auch wäre es schön, wenn neue Mitglieder auch aus Oedt und Vinkrath kämen“, sagte noch Eva Pomplun, die die nächsten Märkte bis zum „Platz zur Sonne“ ausdehnen möchte.