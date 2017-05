Gleich mit zwei Problemen haben die Gemeindewerke Grefrath zu kämpfen: Die Chlorung muss erneuert werden. Zudem hat das große Becken auf dem Dorenburg-Areal ein Loch.

Grefrath. Das große Schwimmbecken und das Nichtschwimmerbecken im Grefrather Freibad Dorenburg sind noch ohne Wasser. Drumherum sind Gruben ausgehoben, durch die sich Rohre ziehen. Bauarbeiten statt Badespaß – die Eröffnung des Freibades wird daher noch ein paar Wochen auf sich warten lassen. Gleich mit zwei Problemen haben die Gemeindewerke Grefrath, die die Bäder betreiben, dort zu kämpfen: Die Chlorung muss erneuert werden. Zudem hat das große Becken ein Loch.

Das Gesundheitsamt verlangte 2016 eine Funktionsprüfung

Im vergangenen Jahr, berichtet Gemeindewerke-Geschäftsführer Erik Ix, verlangte das Gesundheitsamt eine Funktionsprüfung. Dabei wird kontrolliert, ob sich das frische, gechlorte Wasser auch in alle Ecken des Beckens verteilt. Das war aber nicht der Fall. Ix und sein Team hatten so etwas schon befürchtet. Denn: „Wir haben hier ein Becken mit Längsdurchströmung.“ Das frische, gechlorte Wasser kommt von der Rutschen-Seite und soll sich bis zur Seite mit den Sprungbretter verteilen. Auch wenn es im mittleren Bereich noch eine „Zwischenchlorung“ gibt, reicht das nicht aus. Im Bereich der Vertiefung unter dem Drei-Meter-Brett kommt davon nichts an. Heute würde man eine solche Längsdurchströmung nicht mehr bauen, sagt Ix. Daher haben die Gemeindewerke ein Ingenieurbüro eingeschaltet und einen Plan entwickelt. Über die gesamte Länge des 50-Meter-Beckens wird ein Edelstahlkanal verlegt, über den nun das gechlorte Frischwasser eingeführt wird. Dieser Kanal wird über die Querseite mit den Sprungblöcken weitergeführt, damit auch die Sprunggrube ausreichend Chlorung erfährt.

Die Lösung mit Edelstahlkanal sei die günstigste Variante gewesen, so Ix. Im Nichtschwimmerbecken, an dem man ein ähnliches Problem hat, hat man sich für das Bohren einzelner Löcher entschieden. Dort war diese Variante einfacher umzusetzen.

Problem Nummer zwei fiel nach Ende der vergangenen Schwimmsaison auf. „Unser Frischwasserverbrauch war 5000 Kubikmeter höher als sonst“, so Erik Ix. Das konnte nur eines bedeuten: Das Becken ist undicht. Durch Bohrungen hat man große Feuchtigkeit an der Dehnungsfuge entdeckt, an der der Nichtschwimmbereich endet und die Beckentiefe abfällt. Diese Fuge soll nun in der kommenden Woche verschlossen werden. Undichte Stellen im Beton zu erkennen sei nicht leicht. Daher bleibt ein Restrisiko, dass es noch andere Stellen geben kann. Erik Ix und sein Team sind aber optimistisch, dass sie die richtige Stelle ausgemacht haben.