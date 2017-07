Die Albaner leben in Grefrath. Zwei Frauen kämpfen für ein Bleiberecht des Paares mit drei Jungs.

Grefrath. Eltern und Großeltern sind zur Abschlussfeier der vierten Klassen der Grefrather Grundschule gekommen. Fröhlich laufen die Kinder herum und freuen sich auf die neuen Erfahrungen in den weiterführenden Schulen. Doch ungetrübt ist die Freude nicht bei allen. Denn Familie Deda, die eigentlich den Abschluss ihres Sohnes Brendan feiern wollte, blickt in eine ungewisse Zukunft: Sie hat vor wenigen Tagen erfahren, dass sie abgeschoben werden soll. Ab dem 26. Juli muss sie damit rechnen, von der Polizei geholt und nach Albanien gebracht zu werden.

Brief an die Härtekommission soll Abschiebung verhindern

Doch so weit soll es nicht kommen. Dafür setzen sich die Grefratherinnen Zümran Zeytindali und Karin Rosenstengel ein. So haben sie beispielsweise etwa 200 Unterschriften bei der Abschlussfeier gesammelt und wollen diese dem Brief an die Härtefallkommission des Landes Nordrhein Westfalen anheften. Darin legen die beiden dar, weshalb Familie Deda von der Abschiebung verschont werden soll, obwohl Albanien als sicheres Herkunftsland gilt. Im WZ-Gespräch schildern Zeytindali und Rosenstengel, warum sie sich für die Familie einsetzen.

Selten habe sie eine Familie erlebt, die sich so in die dörfliche Gemeinschaft eingefügt habe, sagt Zeytindali und sie habe schon einige Familie begleitet. So habe der älteste Sohn Brendan (10) eine Gymnasialempfehlung der Grundschule erhalten und die Liebfrauenschule habe ihm einen Platz nach dem Sommerferien zugesagt. „Als ich Brendan 2015 kennengelernt habe, da konnte er gerade einmal ja und nein sagen“, berichtet Rosenstengel. Der Junge spiele auch im SV Grefrath Fußball.

„ Familie hat sich eine Zukunft in Grefrath aufgebaut“

2015 war das Jahr, in dem die Familie Deda nach Grefrath gekommen ist. „Sie sind über Italien nach Deutschland gereist“, berichtet Zeytindali. Die Erstaufnahme in Massen bei Unna erfolgte am 7. August, vier Tage später wurden Albert (40) und Antigona (37) mit ihren Kindern Brendan und Brajan (6) nach Grefrath geschickt. Seitdem wohnen sie in der Unterkunft Am Reinersbach. Der dritte Sohn, Björn, wurde im April 2016 geboren.

„Die Familie hat sich ein Leben, eine Zukunft in Grefrath aufgebaut“, sagt Rosenstengel. Sohn Brajan soll nach dem Sommer die Grundschule besuchen. Vater Albert, der eine Arbeitserlaubnis habe, arbeitet in Haus Bey in Hinsbeck. Seine Frau Antigona habe eine Zusage für eine Festanstellung als Haushaltshilfe, ihr fehle jedoch noch die Erlaubnis, zu arbeiten.