Vor sieben Jahren sorgte das Verschwinden und der Mord an dem damals Zehnjährigen aus Grefrath für Aufsehen. Jetzt wurde der Film beim Festival „Tatort Eifel“ gezeigt.

Grefrath/Daun. Am Abend des 3. September 2010 verschwindet der zehnjährige Mirco auf dem vier Kilometer langen Weg von der Oedter Skater-Bahn zu seinem Elternhaus an der Stadionstraße. 145 Tage später, Ende Januar, findet die Sonderkommission unter Leitung von Ingo Thiel die Leiche des Jungen in einem Wald in Wankum nördlich der Autobahn 40. Den entscheidenden Tipp für den genauen Fundort hatte der mutmaßliche Täter gegeben: Olaf H., der in Schwalmtal-Ungerath lebt, rund 20 Kilometer von Grefrath entfernt. Was damals nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch in der ganzen Republik bewegt und entsetzt hat, kommt nun – sieben Jahren später – ins Fernsehen.

„Der Film ist schon ziemlich realistisch.“

Sandra Schlitter, Mutter von Mirco

Am Freitagabend wurde der ZDF-Fernsehfilm „Ein Kind wird gesucht“ beim Krimifestival „Tatort Eifel“ in Daun (Kreis Vulkaneifel) erstmals gezeigt. Im Publikum saßen auch Mircos Eltern und Geschwister. „Wir wollten gerne dabei sein“, sagt Mutter Sandra Schlitter. Der Film sei für sie ein Stück weit Aufarbeitung – wie auch das Buch, das die Eltern 2012 über Mirco veröffentlicht haben und das eine Grundlage fürs Drehbuch war. „Der Film ist schon ziemlich realistisch“, sagt Schlitter nach der Vorab-Premiere. Sie ist gefasst, eine Rohfassung hat sie vorher gesehen.

Heino Ferch spielt die Rolle von Soko-Chef Ingo Thiel

Der Film geht unter die Haut. Auch wenn der Zuschauer weiß, wie der Fall ausgeht - es bleibt über 90 Minuten hochspannend. Das liegt auch an der hochkarätigen Besetzung mit Schauspieler Heino Ferch in der Rolle des Chefermittlers. Für Ferch war der Dreh im Frühjahr, in der Nähe der tatsächlichen Schauplätze, besonders. „Es ist schon was anderes als wenn man fiktionale Rollen spielt“, sagt er.

Packend auch der Part von Schauspieler Johann von Bülow, der Mircos Vater eindrucksvoll emotional umsetzt. Die Rolle sei „eine große Aufgabe“ gewesen. „Man hat das Gefühl, dass die Verantwortung größer ist, weil das eine lebende Person ist, mit der man sich im Vorfeld getroffen hat“, sagt er. Mircos Mutter wird von Silke Bodenbender gespielt, die das grausame Wechselspiel zwischen Hoffen und Bangen gelungen auf die Leinwand bringt.