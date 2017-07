Vogelpaar im Kirchturm hat seine Küken groß gezogen. Weiter geht es um Akkordeon-Spaß, Knöllchen-Frust und Mode-Poller.

Grefrath. Die vier Turmfalkenkinder, die am 22. Mai im Brutkasten an der St. Laurentius- Kirche geschlüpft waren, sind jetzt ausgeflogen, teilte der Grefrather Nabu-Chef Rolf Brandt mit. Zum zweiten Mal wurden damit im Rahmen des Projektes „Lebensraum Kirchturm“ erfolgreich junge Turmfalken aufgezogen. Ihren Nachwuchs aufzuziehen, war für die Turmfalken-Eltern aber nicht immer ganz einfach. Denn erst einmal mussten sie ihr Revier gegen aufdringliche Dohlen verteidigen. Am 18. April legte das Weibchen dann aber das erste von fünf Eiern, haben die Naturfreunde akribisch notiert. Vier davon wurden ausgebrütet, am 22. Mai schlüpfte das erste von vier Küken.

Webcam: Einblick in Kinderstube

Die Entwicklung der kleinen Turmfalken konnten Interessierte live durch eine Webcam in der Buchhandlung Karl Groß an der Hohe Straße 25 verfolgen. Schon vier Wochen nach dem Schlüpfen wurden die Falkenkinder langsam flügge und trauten sich an die Luke des Falkenkastens. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gab es in diesem aber keine weiteren Kämpfe mit Dohlen: Rund um den Kirchtrum leben sie friedlich mit den Turmfalken zusammen. Am 26. Juni hat das letzte der Falkenkinder die Brutstätte verlassen. „Die jungen Turmfalken werden weitere vier Wochen von den Eltern begleitet und gefüttert. Danach verlassen sie ihren Geburtstort und suchen sich ein eigenes Revier“, sagt Brandt.

Zahlen I: 1000 Besucher im Freibad

Die Badesaison 2017 in Grefrath ist mit dem Ende der Sanierung des Dorenburg-Freibades endlich eröffnet. Lange mussten Besucher auf diesen Moment warten. Doch wer glaubte, das erste Wochenende der offenen Tür und der gefüllten Becken führe dazu, dass die Menschen in Schlangen anstanden, der sah sich getäuscht. Obwohl am Wochenende laut Britta Horster von den Gemeindewerken, Betreiber des Bades, 1000 Besucher gezählt wurden. Die, die sich auf den Wiesen und im Wasser tummelten, genossen das Badevergnügen ohne Anstehen an der Rutsche. Und zum Schluss Pommes mit Majo. Poseidon, was will man mehr?

Zahlen II: 1500 bei Nacht der Sinne

Ein voller Erfolg war die erste „Nacht der Sinne“ im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Kooperation mit der Kreismusikschule (die WZ berichtete). Rund 1500 Besucher kamen in den Abendstunden auf das Museumsgelände, um den verschiedensten Klängen frei nach dem Motto „Lebenslust“ zu lauschen. Das Ambiente wurde durch die Beleuchtung stimmungsvoll, für Unterhaltung der Sinne sorgten neben jeder Menge Musik auch Kunst, Kultur und Schauspiel. Zum Abschluss des Abends spielte die Allstar-Band der Kreismusikschule ein Unplugged-Konzert und verabschiedete die Besucher mit bekannten Rock- und Popsongs in die Nacht. „Unsere Schauspieler und Musiker haben die Dorenburg und unsere Hofanlage zum Leben erweckt“, sagte Museumsleiterin Anke Wielebski.