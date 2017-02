Im Niers-Geflüster geht es heute unter anderem um den Rewe-Markt und die jecken Tage.

Grefrath. Nach vielen Jahren der Planung tut sich nun endlich etwas am Rewe-Markt an der Schanzenstraße in Grefrath. Blicken wir kurz zurück: Die Überlegungen rund um ein mögliches Fachmarkt-Zentrum auf dem ehemaligen Mäurers-Gelände hatten die Planungen, wie es mit dem Markt weitergeht, eine Zeit lang aufgehalten. Nun wird dort seit vier Wochen bereits im Inneren kräftig umgebaut. Seit gestern wird das Gebäude, in dem früher das Sonnenstudio Sunpoint zu finden war, abgerissen. Dort soll ein neuer Anbau für den Supermarkt entstehen.

Mehr Platz für mehr Produkte

Die Eingangssituation wird komplett neu gestaltet. Die Verkaufsfläche von zurzeit 970 Quadratmetern wird um rund 500 Quadratmeter vergrößert. Auch im Innern wird alles verändert und nach dem Umbau im neuen Glanz erstrahlen, wie Senior-Chef Frank Kroppen dem Flüsterer schon verriet. Mehr Platz entsteht auch dadurch, dass Lager, Kühlhäuser und Büros demnächst in den ersten Stock verlegt werden. Dadurch wird Kroppen auch das Sortiment ausweiten können. „Zum Beispiel vegane und regionale Produkte werden wir dann verstärkt anbieten können“, so Kroppen. Zurzeit ist das Geschäft noch geöffnet. Nach Pfingsten soll der Markt für drei Wochen geschlossen bleiben – bevor im Juni dann die große Neueröffnung gefeiert werden kann.

Stinges bekommt mehr Platz

Aber wie geht es denn nach dem Rewe-Umbau mit der Bäckerei Stinges weiter? Diese Frage haben sich einige Grefrather bereits gestellt. „Stinges bleibt im Markt“, erklärt Frank Kroppen. Neben der Brötchentheke wird es im Markt einen Café-Bereich mit 24 Sitzplätzen geben. Im Sommer kann man dann auch draußen Kaffee und Co. genießen.

Nachfolger für Bioladen gesucht

Apropos schließen. Dieses Schicksal könnte auch den Bioladen an der Hohe Straße im Grefrather Ortskern ereilen. Wie Inhaber Peter van Leendert in einem Brief an die Kunden des Geschäfts mitteilt, wird er den Bioladen zum 25. März schließen, wenn sich kein unternehmerischer Mensch finde, der das Geschäft weiterführen möchte. Dabei liegt es keinesfalls am mangelnden Interesse von Kunden, wie van Leendert dem Flüsterer auf Anfrage erklärt. Aber: „Ich bin in meinem Stammgeschäft mehr gefordert“, erklärt der Inhaber eines Naturkost-Großhandels. „Ich fände es unglaublich schade. Es gibt einen ganz treuen Kundenkreis. Ich habe viele, sehr nette Menschen kennengelernt“, wirbt der Inhaber um einen Nachfolger. Er sieht in Grefrath durchaus einen Bedarf. Anfang 2016 hatte van Leendert dort den Bioladen neu aufgebaut. Zuvor hatte es an gleicher Stelle bereits einen Bioladen gegeben, den Josef Theodor und Rustica Lambertz betrieben hatten. Wer nun Interesse hat, die Nachfolge anzutreten, kann sich unter Tel. 02833/5763636 melden.

Aus Wünschen werden Bücher

Aber schauen wir doch mal optimistisch in die Zukunft. „Welche Wünsche und Träume habe ich?“ Zu dieser Frage haben 17 Kinder des zweiten Schuljahrs der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath-Oedt ein „Wunschbuch“ erstellt. Die Schüler haben mit Grafikerin Dagmar Reichel und Buchbinderin Ursula Sachse eigene Bucheinbände gedruckt oder gemalt. In einem zweiten Schritt haben sie in den Büchern eigene Wünsche und Träume festgehalten. Finanziert wird das Schülerprojekt vom Kreisjugendamt. „Die Schüler sollen kreative Fähigkeiten erlangen, aber auch Konzentrationsfähigkeit und Selbstbewusstsein stärken“, erklärt Nici Glasmacher vom Fachbereich Kinder- und Jugendförderung. „Ich freue mich, dass der Kreis uns dieses Projekt möglich gemacht hat“, so Lehrerin Andrea Leuf. Auch andere Schulen haben die Möglichkeit, mit dem Kreisjugendamt in Kontakt zu treten und Möglichkeiten der Kooperation zu besprechen.

E-Bike einmal probefahren

Eine ausgiebige Fahrrad-Tour ist im Frühling eine schöne Beschäftigung. Wem allerdings noch der passende „Drahtesel“ fehlt, der kann sich bei Radsport Heidler an der Mülhausener Straße 11 über verschiedene Modelle informieren. Bei den Elektrorad-Tagen am 11. und 12. März gibt es jeweils von 12 bis 17 Uhr Informationen rund ums E-Bike. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Wer will, kann die Fahrräder verschiedener Marken während einer Probefahrt testen.

Frauenchor feiert mit „Best of“

Der Oedter Frauenchor hat sich zur Jahreshauptversammlung getroffen. Dazu begrüßte die Vorsitzende Bettina Hesse neben dem Chorleiter Christian Wilke 43 der 60 aktiven Sängerinnen – die Grippewelle hatte für etliche Krankmeldungen gesorgt. Die Anwesenden ließen das sehr erfolgreiche Jahr Revue passieren. Neben dem großen Konzert im Herbst gab es zehn weitere Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen und einen sehr gelungenen Ausflug nach Köln. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Da in diesem Jahr ein kleines Jubiläum gefeiert wird – Chorleiter Christian Wilke führt den Chor jetzt zehn Jahre – wird es im Herbst ein umfangreiches „Best of“-Konzert geben, bei dem die Entwicklung des Chores in dieser Zeit sichtbar werden soll. Termin ist der 15. Oktober um 17 Uhr in der Albert-Mooren-Halle. Auch ein Chorausflug ist geplant: Er wird die Sängerinnen in diesem Jahr nach Monschau führen.

Altweiber-Zelt in La-Cave-Nähe

Und dann werden wir im Geflüster noch einmal närrisch. In den nächsten Tagen wird schließlich ordentlich gefeiert in der Niersgemeinde. Wer nach dem Aus des Grefrather Karnevals-Komitees (GKK) Sorge hatte, an Altweiber kein Festzelt in der Gemeinde anzutreffen, kann beruhigt sein. Stefan Straeten lädt zum „Altweiber Fastnacht Wiesn-Schwoof“ ein. Für ihn ist es eine spannende Geschichte, veranstaltet er den Altweiber-Schwoof doch zum ersten Mal. „Der Vorverkauf ist gut angelaufen“, freut sich der Partyplaner „Stracke“. Mehr als die Hälfte der gut 300 Karten sind schon verkauft – und jeden Tag gehen mehr Karten weg. Und die Altersspanne der Gäste reicht von 23 bis 65 Jahren. Das Zelt steht neben dem Parkplatz des Sporthotels. Einlass ist ab 16.11 Uhr. Live-Musik gibt es von „Die Stube Buben“ und den „Wüsten Wüstensöhnen“ Ab 22 Uhr ist die benachbarte Diskothek La Cave geöffnet und bietet freien Eintritt, wenn man vom Eventplatz herüberwechselt.

Jecke trecke Samstag ab 14.11 Uhr

Am Nelkensamstag zieht wieder der Karnevalszug durch die Straßen von Mülhausen und Oedt. Unter dem Motto „Üdsche Jaas treckt weer“ geht es um 14.11 Uhr an der Kirchstraße los. Nach dem Zug gibt es eine Party in der Albert-Mooren-Halle. Für alle Narren noch einmal der Hinweis: Im Zug gilt absolutes Glasverbot. Daran sollten sich übrigens auch die Zuschauer halten.

Kostümball und Blau-Weiße Nacht

Am Samstagabend hat man die Auswahl. In Oedt steigt – wie schon erwähnt – nach dem Nelkensamstagszug der Kostümball mit DJ Monty in der Albert-Mooren-Halle. Einlass ist gegen 17 Uhr. Die Schützen Borussia, Kolpingsfamilie und Feuerwehr laden gemeinsam dazu ein. Der Eintritt kostet sieben Euro. Im Saal „Zum Nordkanal“ findet ebenfalls am Samstag ab 19.11 Uhr die Blau-Weiße Nacht statt. Der SV Grefrath lädt dazu ein, der Eintritt kostet fünf Euro. Am Sonntag wird für die Kinder im Buschbäckerhof an der Dorfstraße in Vinkrath einiges geboten. Ab 14.11 Uhr will die Theatergruppe Grefrath für Musik und gute Stimmung bei den kleinen Gästen sorgen. Der Eintritt ist frei.