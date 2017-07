Holiday on Ice feiert seine Premiere wieder im Grefrather Eisstadion. Diesmal geht es um die Legende um die versunkene Stadt.

Grefrath. Dass die Eiskunstshow „Holiday on Ice“ wieder seine Weltpremiere in Grefrath feiert, wurde kürzlich schon bekannt. Nun verraten die Macher die ersten Details zum Thema der Tour 2017/2018. Sie versprechen eine „Hommage an ein versunkenes Paradies: das sagenhafte Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern im Meer versank“. Bis heute beflügelt der Mythos den Entdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern – und die Fantasie der Menschen.

Das Produktionsteam von Holiday on Ice inszeniert die Legende für die im November beginnende Tour-Saison erstmalig als Eiskunstshow. Die Mannschaft von 35 internationalen Profiläufern, ausgebildet in Eis- und Luftakrobatik, wird Momentaufnahmen aus Leben und Liebe in Atlantis in Über- und Unterwasser-Szenerien zum Leben erwecken.

„Die Legende von Atlantis birgt einen unglaublichen Ideen-Fundus für alle entscheidenden Aspekte einer mitreißenden Live-Show auf Eis: Dramaturgie, Choreographie, Kostüme, Szenerie und Musik“, beschreibt Robin Cousins, Creative Director und Choreograph, seine Faszination an dem Projekt. „Nicht zuletzt durch die technische Perfektion unserer Läufer wird die Reise in dieses magische Reich über und unter Wasser zu einem einzigartigen Erlebnis für die Zuschauer.“

„Mit Blick auf das nahende 75. Holiday on Ice Jubiläum im kommenden Jahr konzentrieren wir uns wieder ganz auf unsere Originalität und größte Stärke: Ein, wenn man so will ‚utopisches Entertainment-Erlebnis‘, das Können und Leidenschaft unserer Eiskünstler mit allen Mitteln der Bühnenkunst spektakulär in Szene setzt“, so Peter O’Keeffe, Chef von Holiday on Ice.

Die Veranstalter versprechen Eislaufkunst auf höchstem Leistungsniveau. Die Tour umfasst mehr als 90 Shows in 13 deutschen Städten.

Mit mehr als 328 Millionen Besuchern ist Holiday on Ice die meist besuchte Eisshow der Welt. Für die Verantwortlichen im Grefrather Eisstadion sei es „immer wieder eine große Freude“, dass die Show in den kleinsten Gastspielort Grefrath zurückkehre. Red