Grefrath. Am Samstag gegen 1.45 Uhr, wurde der Eigentümer einer Motoren-Firma im Gewerbepark Wasserwerk in Grefrath über eine installierte Alarmanlage über einen Einbruch in seine Firma informiert. Nachdem er die Polizei informiert hatte, fuhr er zu seiner Firma. Dort konnte er noch einen wegfahrenden VW Touran erkennen, der mit vier Personen besetzt war.

Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass ein Zaunelement am Grundstück entfernet wurde. Danach wurde an der rückwärtigen Gebäudeseite eine Tür aufgebrochen. Im Inneren wurden mehrere Spinde aufgebrochen und letztendlich ein Schlüsseltresor entwendet, der jedoch auf dem Firmengelände zurückgelassen wurde. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0.