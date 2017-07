Mülhausen. „Benedikt versteht das Klosterleben als Weg, keineswegs als bequemes Nest oder als Rückzugsort“, heißt es auf der Homepage der Abtei Mariendonk. Was dies im Alltag der Nonnen bedeutet, erläutert Schwester Mirjam in dieser Folge und was es bedeutet, eine Benediktinerin zu sein.

Benedikt wurde um das Jahr 480 in Nursia bei Perugia geboren und ist am 21. März 547 auf dem Monte Cassino südlich von Rom beerdigt worden. Er galt als Einsiedler, Abt und Ordensgründer. Er lebte in der Zeit des Übergangs von der Spätantike zum Frühmittelalter.

Benedikt gründete um 529 auf dem Monte Casino bei Neapel in einem Apollotempel das erste Kloster der Benediktiner. Es gilt bis heute als Stammkloster des Benediktinerordens (lateinisch: Ordo Sancti Benedicti, OSB). Auf ihn geht die Regula Benedicti, die nach 529 als Klosterregularium verfasst wurde, zurück.

Benedikts Regeln lassen sich in heutiger Zeit nicht 1:1 nachleben

Das werfe zwei Probleme auf. „Die Regeln stammen aus dem 6. Jahrhundert und lassen sich in der heutigen Zeit nicht 1:1 nachleben. Sie wurden für Männer gemacht“, erläutert Schwester Mirjam, eine der Geschäftsführerinnen der Abtei. Aber: „Die Benediktinerregeln haben eine geistige Weite, sind aber kurzgefasst.“ In einem Satz zusammengefasst könne man sagen: „Christus sollen wir überhaupt nichts vorziehen“, sagt die 56-Jährige.

Schon im 3.Jahrhundert haben Frauen zölibatär gelebt

Der Prozess bis zur Gründung eines Klosters sei schleichend gewesen, sagt Schwester Mirjam. Aus der Einsiedelei habe sich ein Leben in der Gemeinschaft entwickelt. So hätten bereits im 3. Jahrhundert Frauen zölibatär in einer Familie gelebt. In der Zeit Benedikts habe es dann schon Häuser gegeben, in der nur Frauen gewohnt haben. Der Legende nach habe dies Benedikts Schwester Scholastika getan und nach den Regeln ihres Bruders gelebt.

Eine der berühmtesten Regeln der bis heute gültigen „Regula Benedicti” und der Wahlspruch des Benediktinerordens ist „Ora et labora” („bete und arbeite”). Mit seinen Regeln hat er das gesamte Klosterleben des Abendlandes beeinflusst. „Lebensführung, Gehorsam, Beständigkeit, auf dem inneren Weg bleiben, die innere Suche nach Gott“, das zeichne das benediktinische Leben in Mariendonk aus, sagt Schwester Mirjam. Wer sich einmal für Mariendonk entschieden hat, der bleibt auch in dieser Gemeinschaft. In der jeder das bekommt, was er braucht. Das sind zum Leben notwendige Dinge. Gemeinsam wird gearbeitet, gegessen und gebetet. Für sich ist eine Schwester in ihrer Zelle in der Klausur.