Der Oedter Händler will den Forderungen von Mazda nicht folgen. Nach Umbau übernimmt die KLP das Gebäude.

Oedt. Wo vor wenigen Tagen noch Autos auf dem Gelände an der Süchtelner Straße 20 standen, herrscht gähnende Leere. Und auch in den Ausstellungsräumen der Firma Erens gibt es nichts mehr zu sehen. Allein ein Zettel an der Tür informiert über die Schließung.

„Seit über 50 Jahren gibt es das Autohaus Erens und den Slogan ,Service ist E(h)rensache“, ist dort zu lesen. Und als Grund für das Aus heißt es: „Wir haben immer gerne in Neuerungen investiert, doch die nun von Mazda geforderten teuren Umbaumaßnahmen erwecken bei uns den Anschein, Mazda habe nur noch Interesse an großen Häusern und nicht mehr an kleinen, regionalen Partnern.“ Da auch nicht sicher sei, dass Erens Service-Partner werden würde, habe sich die Familie entschlossen, dass Autohaus zum 30. November zu schließen. „Anfallende Garantiearbeiten könne Sie noch bis zum Ablauf des Servicepartnervertrages bei uns durchführen lassen, danach wenden Sie sich bitte an andere Mazda-Servicepartner“, heißt es auf dem Zettel.

1965 hatte Walter Erens auf einem Bauernhof sein Autohaus eröffnet

Doch es wird auch ein Neuanfang versprochen: „Ein kompetenter und Ihnen bereits bekannter Partner, die KLP GmbH, wird nach Umbau unserer Geschäftsräume wieder eine Werkstatt eröffnen, so dass Ihnen einige bekannte Gesichter und somit auch das Fachwissen zu Mazda und Suzuki erhalten bleibt.“ Auf eine WZ-Anfrage nach näheren Informationen gab es keine Reaktion vom Autohaus.

Dass Autobauer Ansprüche an Händler stellen, die einen Service rund um ihre Modelle anbieten, ist nicht neu. Schon vor mehr als zehn Jahren traf es Audi und auch später VW-Händler und -Werkstätten. Nicht alle konnten sich danach weiter behaupten und mussten schließen.

Auf dem Bauernhof seines Vaters August hatte Walter Erens 1965 sein Autohaus eröffnet. Der erste Ausstellungsraum war die frühere Scheune. Dort warteten Autos der französischen Marke Simca (später Talbot) auf Käufer. Außerdem betrieb Erens einen zum Unternehmen gehörenden Abschleppdienst, der ebenfalls nach wie vor besteht, sowie eine Tankstelle. Als Talbot im Jahr 1979 von Peugeot übernommen werden sollte, sattelte der Kfz-Meister um und wurde Mazda-Vertragshändler. Gleichzeitig gab er die Tankstelle auf und richtete dort einen Ausstellungsraum ein. Im Januar 2005 hatte Erens die Geschäftsleitung abgegeben. Sein jüngster Sohn, Kfz-Technikermeister Michael Erens, führt seitdem das Autohaus, während sich dessen Bruder, Kfz-Betriebswirt Marcus Erens damals vor allem um den Abschleppdienst kümmerte. Damals beschäftigte das Autohaus 14 Mitarbeiter